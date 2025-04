Giovanni Arrigoni Battaia risponde al Comune di Barzio riguardo il Cer. Delle Valli

L’ex sindaco di Barzio e attuale Presidente del Cer scrive alcune precisazioni riguardo le osservazioni presentate in assemblea ordinaria

BARZIO – L’ex sindaco di Barzio e attuale presidente del Cer (Costituzione Comunità energetica rinnovabile) delle Valli, Giovanni Arrigoni Battaia, scrive alcune precisazioni all’attuale primo cittadino Andrea Ferrari. Tema centrale sono le osservazioni presentate in sede di Assemblea Ordinaria CER.BA tenutasi il 17 aprile 2025.

“Egregio sindaco, in riferimento all’intervento presentato dal Comune di Barzio in occasione dell’Assemblea Ordinaria della CER Barzio in data 17 aprile 2025, la scrivente associazione intende fornire alcune precisazioni, volte a ristabilire la piena chiarezza sui fatti oggetto di valutazione e a tutelare l’immagine della nostra organizzazione e dei suoi associati, ribadendo la trasparenza e la correttezza della gestione del Bilancio 2024. Ringraziamo il Comune per l’interesse dimostrato in qualità di socio e forniamo i seguenti chiarimenti”.

Al primo punto della missiva la risposta riguardo la trasparenza e correttezza contabile.

“I contributi ricevuti da soggetti terzi, come quello della BCC Valsassina, sono stati

importanti nella fase di avvio della comunità, in linea con quanto previsto dal Decreto

CACER e dal TIAD. Tali contributi rappresentano una prassi consolidata tra le

organizzazioni no-profit e non costituiscono in alcun modo un’irregolarità.

Rapporti con Acinque e sviluppo impiantistico. L’accordo per l’impianto fotovoltaico sul Chiosco di Concenedo è una concessione – e non una cessione di proprietà – finalizzata ad avvantaggiare sia la CER.BA che il Comune. L’impianto non è ancora operativo, né registrato nella CER, pertanto non ha prodotto benefici economici per l’associazione. Le intese con Acinque sono state gestite con attenzione e sono attualmente oggetto di revisione, nel rispetto della trasparenza e dell’interesse collettivo”.

Il comunicato di Arrigoni Battaia prosegue sugli incentivi GSE e modifiche normative.

“Le difficoltà riscontrate in merito agli incentivi GSE derivano da modifiche e precisazioni

normative sopraggiunte in itinere, nonché da alcune limitazioni operative del portale

stesso. La CER.BA ha prontamente recepito le nuove disposizioni, intervenendo con le

opportune modifiche statutarie e avviando l’integrazione di nuovi impianti, con

l’obiettivo di ampliare l’estensione e l’efficacia della Comunità Energetica.

Comunicazione e relazioni con i soci. La nostra associazione ha sempre operato con la massima chiarezza nei confronti dei propri membri, pubblicando aggiornamenti e garantendo l’accesso alla documentazione. Le accuse di comunicazioni fuorvianti sono infondate e non rispecchiano il nostro operato. Riguardo la gestione associativa, la sede legale, ospitata presso il Municipio, non comporta alcun onere per la collettività, non prevedendo l’occupazione di spazi fisici. La figura del Tesoriere, prevista dallo statuto, sarà attivata dal Consiglio Direttivo se ritenuta opportuna per rafforzare ulteriormente la gestione finanziaria”.

Arrigoni Battaia conclude: “Siamo consapevoli che in una realtà giovane come la nostra, possano emergere opinioni diverse e momenti di confronto. È proprio attraverso il confronto, se condotto con spirito costruttivo e basato su dati oggettivi, che una comunità energetica può crescere e rafforzarsi. Alcune osservazioni emerse durante l’assemblea ci sono sembrate, in parte, basate su informazioni non complete o interpretazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti. Crediamo però che, chiariti gli aspetti tecnici e gestionali, si possa tornare a un dialogo sereno, nel rispetto reciproco e nell’interesse collettivo. Il nostro obiettivo comune rimane quello di far funzionare al meglio questa esperienza condivisa, affinché possa portare benefici concreti a tutti i membri e alle comunità locali.

Restiamo a disposizione per continuare a lavorare insieme, con trasparenza e

collaborazione. Rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.