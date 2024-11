Grande successo a Casargo per il “Fuori di Capra”

Musica fino alle 4 del mattino, evento per i giovani che ha inaugurato il weekend dedicato alla Mostra della Capra Orobica

Il sindaco Pasquini: “Anche quest’anno possiamo ritenerci soddisfatti per la grande partecipazione. Un grazie alla Pro Loco e a tutti gli artefici di queso evento”

CASARGO – Si è cominciato alla grande a Casargo con il “Fuori di Capra” evento giunto alla sua 3^ edizione che ha anticipa la 33^ edizione dalla Mostra della Capra Orobica in programma nel weekend del 23 e 24 novembre.

Musica, divenrtimento e tantissimi giovani della valle all’evento di ieri sera griffato StaFFFeste Premana con “Pianeta” alla console e la musica che ha iniziato a “pompare” dalle 22.30 fino alle 4 del mattino. Alla regia del “Fuori di Capra” il Comune di Casargo, la Pro Loco e un gruppo di giovani allevatori che saranno tra i protagonisti il prossimo fine settimana.

“E’ un evento che anticipa la Mostra della Capra Oreobica ed è rivolto principalmente ai giovani – spiega il sindaco Antonio Pasquini operativo fino alla chiusura dell’evento – Lo abbiamo proposto tre anni fa raccogliendo subito un buon successo, quindi è stato riproposto e, anche quest’anno, possiamo ritenerci soddisfatti per la grande partecipazione. Un grazie alla Pro Loco e a tutti gli artefici di queso evento”.

Il “Fuori di Capra” non ha deluso le aspettative, confermandosi come un momento di aggregazione e divertimento per i ragazzi della valle. Tra musica, balli e un’organizzazione impeccabile, l’evento ha saputo mantenere alto il coinvolgimento, consolidando il suo posto nel calendario delle feste locali.

Ora l’attesa si sposta sul weekend prossimo, quando la Mostra della Capra Orobica riunirà appassionati e allevatori per celebrare la tradizione e la cultura di questo angolo di Valsassina.