I coscritti del ’75 di Ballabio festeggiano i 50 anni ai Piani Resinelli

Un incontro tra amici di lunga data per ricordare la gioventù e festeggiare insieme i 50 anni: sorrisi, brindisi e tanta allegria

BALLABIO – I coscritti della classe 1975 di Ballabio insieme a quelli del rione lecchese di Rancio si sono ritrovati ieri sera, sabato, per celebrare insieme il traguardo dei cinquant’anni. La serata si è svolta ai Piani Resinelli, presso il ristorante 2184, dove non sono mancati sorrisi, brindisi e ricordi condivisi.

In un clima di grande allegria, gli ex ragazzi del ’75 hanno ripercorso momenti della loro giovinezza, tra aneddoti e battute che hanno riacceso lo spirito di gruppo di un tempo. “È stata una bella serata – hanno raccontato alcuni partecipanti – Cinquant’anni sono un bel traguardo, ma l’amicizia che ci lega da sempre vale molto di più”.

La cena si è conclusa con il tradizionale brindisi collettivo, a suggellare un legame che, nonostante il passare degli anni, resta forte come allora.