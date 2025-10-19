I fedeli della Valsassina a Roma in pellegrinaggio giubilare

La Comunità Pastorale Madonna delle Neve in viaggio per l’udienza di Papa Leone XIV

Un’esperienza di amicizia, condivisione e fede che ha unito 105 partecipanti

PRIMALUNA – Entusiasti i fedeli valsassinesi per il viaggio durato 4 giorni a Roma per assistere all’udienza di Papa Leone XIV nell’anno giubilare. Un’esperienza di amicizia, condivisione e fede che ha unito 105 partecipanti partiti lunedì alla volta della capitale.

Ad organizzare il viaggio la Comunità Pastorale Madonna della Neve, che unisce le parrocchie di Primaluna, Introbio, Cortenova e Taceno. A guidare i credenti i sacerdoti don William Abbruzzese, don Lucio Galbiati e don Matteo Albani.

Il gruppo ha avuto occasione di visitare molti luoghi di fede e diversi punti di interesse storico e culturale. Non è mancata la tappa alla basilica di Santa Maria Maggiore dove si sono raccolti in preghiera sulla tomba di Papa Francesco. Mercoledì l’attesa udienza in una piazza San Pietro. Ben 90 mila i credenti giunti per ascoltare le parole di Papa Leone XIV e per ricevere l’indulgenza plenaria.

Nel pomeriggio uno dei momenti più significativi. Don William ha accompagnato i fedeli in un percorso di preghiera e canti. Partiti da via della Conciliazione, portando la Croce Vaticana, il gruppo è arrivato a varcare la Porta Santa della Basilica di San Pietro.