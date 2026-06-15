I Piani di Bobbio non restano isolati: “Strada aperta e sconti sui permessi di transito”

L’amministrazione fa chiarezza

La Giunta comunale ha deciso di applicare uno sconto del 20% sui permessi di transito

BARZIO – Facendo seguito a informazioni non corrispondenti al vero diffuse nelle ultime ore, l’Amministrazione comunale di Barzio precisa quanto segue. La strada agro silvo pastorale Barzio-Bobbio è aperta e transitabile, sia ai pedoni sia ai mezzi a motore, secondo le consolidate modalità. Gli accessi alla strada sono videosorvegliati sia a valle sia a monte, e per transitare è necessario richiedere apposita autorizzazione presso gli uffici comunali.

“Consapevole delle difficoltà che l’assenza del servizio di trasporto funiviario può comportare all’economia turistica dei Piani di Bobbio, la Giunta comunale ha deciso di applicare uno sconto del 20% sui permessi di transito. Inoltre verrà rilasciata gratuitamente la autorizzazione per i rifugisti che manterranno aperta l’attività nella stagione estiva. Un provvedimento di buon senso e che nelle previsioni dell’Amministrazione non comprometterà il reperimento delle risorse destinate alla manutenzione della Vasp”.

“Si aggiunge che il cantiere della nuova funivia non interferisce in alcun modo con la sicurezza lungo la Vasp Barzio-Bobbio: pur rimanendo interdetta al pubblico l’area attorno alle stazioni della cabinovia, i tratti di cantiere adiacenti alla strada sono perimetrati e segnalati con reti e nastri, a garanzia della tranquillità di pedoni e veicoli in transito”.

“In attesa dunque della nuova funivia, questa estate i Piani di Bobbio non resteranno isolati né deserti e anzi saranno in grado di accogliere e assistere al meglio i tanti escursionisti che decideranno di frequentare la località barziese” concludono dall’amministrazione.