Il 29 eclissi parziale di Sole e osservazione guidata con gli Astrofili Valsassina

L’eclissi parziale è attesa verso le ore 11:00. la Luna coprirà circa il 20%l disco so delare

CASARGO – Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di astronomia e per tutti i curiosi che desiderano assistere a un fenomeno naturale di rara bellezza. Sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 11:00, l’Alpe Giumello sarà il punto di osservazione privilegiato per un’eclissi parziale di Sole, organizzata dal gruppo Astrofili Valsassina. Grazie alla loro strumentazione, sarà possibile ammirare l’evento in totale sicurezza.

A spiegare in dettaglio il fenomeno sono gli tessi esperti del gruppo: “Come ben sappiamo, la Luna ruota intorno al nostro pianeta con un periodo pari a 27 giorni 7 ore e 43 minuti. Dato che nello stesso lasso di tempo sia la Terra che la Luna hanno cambiato la loro posizione rispetto al Sole, il periodo tra due fasi lunari identiche è di 29 giorni 12 ore e 43 minuti, detto mese lunare. Ne deriva che, ogni 29 giorni, la Luna si trova ad orbitare tra noi ed il Sole. Questa condizione si manifesta circa 12 volte in un anno di cui però solo in un numero ridotto di volte compreso tra 2 e 5 dà luogo ad un’eclissi”.

L’eclissi di Sole avviene quando la Luna si trova perfettamente allineata tra la Terra e il Sole, proiettando la sua ombra su una parte del pianeta. “Visto dallo spazio, durante un’eclissi di Sole, la Luna proietta la propria ombra su una regione del nostro pianeta che si troverà pertanto al buio in pieno giorno. Nella regione interessata avrà luogo quella che prende il nome di eclissi totale di Sole mentre nelle regioni limitrofe, dove il Sole viene solo parzialmente coperto dalla Luna, si parla di eclissi parziale di Sole”.

Sebbene la Valsassina non sia direttamente attraversata dal cono d’ombra, la Luna coprirà circa il 20% del disco solare, offrendo uno spettacolo suggestivo. Tuttavia, l’osservazione dell’evento richiede alcune precauzioni. Gli esperti ricordano che “malgrado il Sole apparirà coperto parzialmente dalla Luna, la sua luce sarà comunque molto intensa e molto pericolosa per la visione diretta ad occhio nudo o, ancor peggio, tramite strumenti ottici (binocoli, obiettivi fotografici o telescopi). Consigliamo pertanto l’utilizzo di filtri solari dedicati”.

Per chi desidera osservare l’eclissi senza rischi e con il supporto di esperti, il gruppo Astrofili Valsassina ha organizzato una sessione di osservazione pubblica presso l’Alpe Giumello. L’evento, completamente gratuito, si terrà solo in caso di cielo sereno. Per avere conferma della fattibilità dell’osservazione, è consigliato contattare gli organizzatori qualche ora prima via e-mail all’indirizzo info@astrofilivalsassina.it o tramite WhatsApp al numero +39 334 795 2675 (con possibilità di chiamata dalle 9:00 alle 10:00 dello stesso giorno).

Un’occasione unica per avvicinarsi all’astronomia e godersi uno spettacolo naturale affascinante in compagnia di esperti e appassionati.