Il Borgo di Pasturo verso un nuovo futuro turistico

Partecipato l’incontro di giovedì sera organizzato dall’Amministrazione Comunale con i cittadini, proprietari di immobili, gestori di strutture ricettive e associazioni.

Riscuote successo il percorso per create un borgo vivo e ospitale per gli abitanti temporanei e i turisti

PASTURO – Prosegue con successo il percorso per la rinascita del borgo del paese valsassinese. Giovedì sera si è tenuto un incontro di aggiornamento del progetto “Borgo di Pasturo” promosso dal Comune e da Progetto Borghi presso la Sala Consiliare.

La serata ha coinvolto i proprietari di immobili, host, gestori di strutture, associazioni, i giovani del paese e alcuni abitanti della Valsassina e dei paesi vicini interessati dal progetto.

La tematica principe dell’incontro è stata quella del nuovo turismo, i nuovi trend dei viaggiatori sempre più orientati verso mete a contatto con la natura e lontane da itinerari battuti.

“Il desiderio di riscoperta della vita rurale è una grande opportunità per le nostre realtà – commenta l’assessore con delega al turismo Massimiliano Orlandi – Bisogna pensare ai nostri borghi come a luoghi organizzati con una visione d’insieme e condivisa. Un paese che rinasce e si rigenera in chiave turistica è una occasione per prendere consapevolezza delle proprie risorse, potenzialità e unicità e poterle comunicare all’esterno. Gli occhi di chi arriva da fuori spesso ci restituiscono la bellezza dei nostri scorci e paesaggi. Meraviglia che spesso rimane scontata agli occhi di chi ci abita”.

Questo è il percorso che sta sviluppando il progetto Borgo di Pasturo e sta cercando di portare avanti considerando centrale il beneficio che ne deriva nei confronti dei suoi cittadini e del paese.

“Tre le azioni concrete che sono state proposte per costruire una destinazione turistica: la creazione di un sistema di offerta ricettiva omogenea, la realizzazione di un catalogo di iniziative ed esperienze del borgo e un piano di comunicazione in capo all’amministrazione comunale – spiega il sindaco Pierluigi Artana presente alla serata – E’ una vetrina di risorse che possono diventare attrattive per un pubblico allargato di viaggiatori italiani ed esteri”.