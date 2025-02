Il CAI di Premana organizza un corso teorico e pratico sull’uso dell’ARTVA

La partecipazione è gratuita, ma riservata esclusivamente ai soci della Sezione CAI Premana



PREMANA – La sicurezza in montagna passa attraverso la formazione e la conoscenza. Con questo obiettivo, la Sezione CAI di Premana organizza per domenica 2 marzo un corso teorico e pratico dedicato all’uso dell’ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), con la guida alpina Gianola Giambattista.

L’appuntamento è fissato per le 8.30 presso Cima Laghetto Alpe Paglio, in prossimità dell’arrivo della seggiovia Pian delle Betulle. I partecipanti dovranno essere muniti di attrezzatura obbligatoria, composta da pala, ARTVA e sonda, strumenti fondamentali per la ricerca di persone travolte da valanghe.

Il programma della giornata prevede un’introduzione alle attività alle 8.45, seguita da una lezione teorica dalle 9.00 alle 10.30. A partire dalle 10.30 e fino alle 13.30, i partecipanti metteranno in pratica quanto appreso attraverso esercitazioni sul campo.

La partecipazione è gratuita, ma riservata esclusivamente ai soci della Sezione CAI Premana in regola con il tesseramento per l’anno in corso. È richiesta l’iscrizione entro venerdì 28 febbraio, contattando Tarcisio (346.3501124), Luca (347.9473888) o Michele (347.8253267). Posti limitati.

Un’iniziativa di grande valore per tutti gli appassionati di montagna, che sottolinea l’importanza della prevenzione e della preparazione per affrontare in sicurezza l’ambiente alpino.