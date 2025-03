Il Cfpa di Casargo celebra la cucina sana: successo per il Concorso Regionale LILT

Al terzo posto si è classificato il Cfpa di Casargo, che ha ospitato il contest

Studenti impegnati nella preparazione di piatti sani, nel segno della prevenzione

CASARGO – Si è concluso con grande successo il prestigioso Concorso Regionale di Cucina, organizzato dalla LILT Associazione Provinciale di Lecco APS (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). L’evento ha visto la partecipazione di cinque scuole alberghiere provenienti dalle province di Lecco, Como, Brescia, Pavia e Milano, e si è svolto presso il CFPA di Casargo.

La competizione ha rappresentato un’importante occasione di educazione alimentare, formazione professionale e prevenzione oncologica, sensibilizzando i futuri chef sull’importanza di una cucina sana, consapevole e orientata alla salute.

Organizzato dalla LILT di Lecco in collaborazione con le LILT di Como, Brescia, Pavia e Milano, il concorso ha visto gli studenti sfidarsi nella preparazione di un piatto unico, con un ingrediente comune: il galletto Vallespluga. La competizione ha offerto l’opportunità di mettere in risalto la creatività culinaria dei partecipanti, unendo tradizione e innovazione gastronomica, con un’attenzione particolare alla salute e alla prevenzione.

La giornata di gara è stata intensa e coinvolgente. Oltre alla preparazione del piatto principale, gli studenti dei percorsi di pasticceria e sala-bar si sono cimentati nella creazione di dessert e cocktail. A giudicare le loro performance è stata una giuria d’eccezione, composta dallo chef stellato Enrico Derflinger, presidente dell’associazione Euro-Toques Italia e International, e dai membri dell’Accademia Italiana della Cucina, Claudio Bolla e Maria Luisa Frosio.

Al termine della competizione, il primo posto è stato conquistato dagli studenti dell’Istituto Superiore Bonsignori di Remedello (Pavia). Sul podio, al secondo e terzo posto, si sono classificati rispettivamente l’Istituto Vanoni di Porlezza (Como) e il CFPA di Casargo.

L’evento non è stato solo una competizione, ma anche un’importante occasione di socializzazione e crescita professionale. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di trascorrere due giorni insieme presso il CFPA di Casargo, favorendo lo scambio di esperienze e il confronto tra giovani aspiranti chef.

“LILT continua a promuovere la cultura della prevenzione, educando le nuove generazioni a lavorare con ingredienti di qualità e a sviluppare una cucina salutare, contribuendo così alla diffusione di corretti stili di vita e alla lotta contro le malattie oncologiche. Siamo orgogliosi di essere stati i pionieri e i capofila del progetto ‘Cibo e salute: futuri chef a confronto per la prevenzione alimentare’, che ha coinvolto cinque province lombarde, 50 classi e circa 1300 alunni guidati dai loro docenti” spiega la dott.ssa Laura Valsecchi, coordinatrice dei progetti scolastici LILT.

Inoltre, Valsecchi aggiunge: “Questo contest ha avuto un forte impatto sui ragazzi partecipanti, permettendo loro di applicare concretamente ciò che hanno appreso durante gli incontri con le nutrizioniste LILT e il lavoro svolto con i professori di riferimento. Ringrazio tutti i referenti LILT provinciali per la preziosa collaborazione instaurata in questi due anni di lavoro, così come tutti gli studenti e i docenti che hanno partecipato con entusiasmo al progetto. Un ringraziamento speciale va al CFPA di Casargo per l’ospitalità e il supporto organizzativo”.

Il presidente di Apaf Francesco Maria Silverij sottolinea il valore formativo dell’iniziativa: “Questo concorso non è solo una gara culinaria, ma un’opportunità per i nostri studenti di comprendere il valore di una cucina sana e consapevole. La nostra scuola è da tempo impegnata nella formazione dei propri studenti ponendo un’attenzione particolare ai temi dell’alimentazione e alle problematiche ad essa legate”.

“Dopo il successo del primo summit sulla celiachia, quest’anno, il 9 aprile presso il Cfpa di Casargo, in collaborazione con l’Università di Bologna, approfondiremo il tema della glicemia. Un evento, che coinvolgerà professionisti e docenti di altissimo livello – continua Silverij – L’impegno di organizzare annualmente eventi nazionali su temi di grande rilevanza, nasce dalla volontà di voler formare non solo professionisti qualificati, ma anche individui dotati di sensibilità e attenzione nei confronti delle persone che affrontano difficoltà alimentari, affinché possano entrare nel mondo del lavoro con competenze e una maggiore consapevolezza verso le esigenze di tutti”.

“Desidero ringraziare LILT Lecco per l’impegno nell’organizzazione di questa straordinaria iniziativa, Ciro Vitiello e l’intera giuria per il loro contributo e la loro professionalità. Un sentito grazie va anche allo sponsor, il Galletto Vallespluga, che ha reso possibile questa esperienza formativa per i nostri studenti – conclude Alan Vaninetti – Il CFPA di Casargo è onorato di aver ospitato questa edizione del concorso e si candida con entusiasmo a essere la sede anche per il prossimo anno, continuando a promuovere la formazione e la sensibilizzazione verso una cucina sana e consapevole”.