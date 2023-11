Il Cfpa di Casargo si aggiudica il secondo posto al concorso di cucina Mattias Peri

Successo di Federico Ruffoni con il suo piatto ‘Casera, non scappare!’

Il concorso si è tenuto a Tione di Trento, è la 5^ edizione

CASARGO – Il Centro di Formazione Professionale Alberghiero (CFPA) di Casargo festeggia il brillante successo dell’alunno Federico Ruffoni nella prestigiosa gara di cucina itinerante Mattias Peri, organizzata dall’Associazione Mattias di Livigno che arrivata quest’anno alla sua quinta edizione.

Tenutasi quest’anno presso il Centro Formazione Professionale ENAIP di Tione di Trento, la competizione ha visto la partecipazione di numerose scuole del nord Italia, offrendo agli studenti un palcoscenico ideale per mostrare il loro talento culinario.

A partecipare per CFPA di Casargo c’era Federico Ruffoni, studente del terzo anno, che ha dimostrato eccezionale abilità culinaria conquistando il meritato secondo posto. Il suo straordinario piatto, intitolato Casera, non scappare!, è stato una reinterpretazione dello sciatt valtellinese, realizzato, per l’occasione, con casera e acqua di sedano e ripieno di una deliziosa pera caramellata al miele e ginepro. Il tutto è stato presentato con un’insalata di sedano alla vaniglia e una spuma di noci.

Questo ottimo risultato dimostra il talento di Federico, ma porta anche prestigio al CFPA di Casargo, che ha partecipato ad una competizione prestigiosa di livello nazionale e che offre l’opportunità, al vincitore della competizione, di avviare uno stage di dieci settimane presso il ristorante Agli Amici di Udine, detentore di due stelle michelin. La scuola alberghiera CFPA di Casargo, a seguito del risultato raggiunto, riceverà un premio di 1.300 euro da utilizzare per il materiale didattico, mentre Federico Ruffoni ha ottenuto un premio di 1.500 euro come riconoscimento del suo impegno e della sua abilità culinaria.

“Siamo orgogliosi del brillante risultato che Federico, e con lui l’intero CFPA, ha raggiunto nella competizione Mattias Peri. La sua conquista del secondo posto è un testimonianza straordinaria della dedizione, della passione e della maestria culinaria che ogni giorno dimostrano i nostri studenti” ha commentato Francesco Maria Silverij, Presidente del CFPA di Casargo.