Il Comune di Ballabio investe 463mila euro nel Piano di diritto allo studio

Progetti scolastici, borse di studio e contributi alle famiglie

Il sindaco Bussola e l’assessore all’istruzione Lombardini: “È il piano più coraggioso degli ultimi anni”

BALLABIO – Un investimento da 463mila euro per garantire un’offerta scolastica efficiente, innovativa e vicina alle esigenze delle famiglie. É questo l’impegno messo in campo dal Comune di Ballabio (paese di 4mila abitanti) con l’approvazione del Piano di diritto allo studio 2025/2026 votato dal Consiglio comunale.

Un piano che, come sottolineano il sindaco Giovanni Bruno Bussola e l’assessore all’istruzione Pinuccia Lombardini, rappresenta “il più coraggioso e ricco degli ultimi anni”. L’obiettivo è quello di potenziare la qualità dell’istruzione e promuovere nuove opportunità di crescita per bambini e ragazzi.

Negli ultimi mesi l’amministrazione ha già completato importanti interventi nelle strutture scolastiche: nuove pavimentazioni e tapparelle per tutte le aule della scuola dell’infanzia e rifacimento del vialetto adiacente all’edificio della scuola primaria.

Il nuovo piano prevede inoltre tanti progetti didattici e formativi, che spaziano dalle attività ludico-motorie allo yoga, dai laboratori di lettura ai percorsi di apprendimento della lingua italiana, fino ai progetti di benessere psicologico, scacchi, teatro e attività con animali.

Non mancano le collaborazioni con le realtà locali: la Banda di Ballabio curerà i corsi di musica, mentre la Polizia Locale sarà coinvolta nei percorsi di educazione stradale.