Il giovane Angelo Valsecchi membro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani

Prestigioso traguardo professionale per il 26enne originario di Cremeno

L’ammissione dopo la vittoria del contest a Pianiga, in cui Valsecchi ha proposto la rivisitazione della torta miascia e della torta engadinese

CREMENO – Il giovane Angelo Valsecchi, 26 anni, di Cremeno e attualmente pasticcere presso il prestigioso Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, ha recentemente conquistato un importante traguardo professionale. Lo scorso 13 e 14 novembre, Angelo ha infatti partecipato alla selezione finale per accedere all’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), un evento di grande rilevanza per il settore dolciario.

Il contest si è svolto a Pianiga, in provincia di Venezia, presso l’Hangar 78 – Food & Pastry Innovation Lab, con il supporto dell’azienda Silikomart, leader nella produzione di stampi in silicone per la pasticceria. In rappresentanza del Nord Italia, Valsecchi si è distinto tra i 60 candidati ammessi alla competizione, ottenendo l’accesso alla finale insieme ad altri 32 talenti, 16 del Nord Italia e 16 del Sud Italia.

La sua vittoria è stata il frutto della rivisitazione di due dolci della tradizione, la “miascia” e la “torta engadina”. Entrambi i dessert, che condividono la noce come ingrediente principale, sono stati reinterpretati con grande creatività, conquistando il favore della giuria.

“Per me è stata una grande opportunità partecipare a questa selezione – ha dichiarato Valsecchi. – La vittoria è un’opportunità e una responsabilità di promuovere il territorio e migliorare sempre di più.”

Con questo successo, Angelo entra a far parte del vivaio dei giovani pasticceri dell’Accademia. Questo gli offrirà l’opportunità di partecipare a corsi di formazione avanzati, eventi, congressi e fiere di settore, consolidando ulteriormente la sua crescita professionale. Complimenti!