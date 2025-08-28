Il Soccorso Centro Valsassina è alla ricerca di un soccorritore esecutore

Assunzione a tempo pieno e a tempo indeterminato

Chi è in possesso dell’idonea qualifica può inviare il proprio curriculum

INTROBIO – Il Soccorso Centro Valsassina è alla ricerca di un soccorritore/soccorritrice esecutore, idoneo all’assunzione a tempo pieno per lo svolgimento di servizi di emergenza-urgenza; il trattamento sarà basato su contratto CCNL A.N.P.A.S, a tempo indeterminato. È richiesta la disponibilità dal lunedì alla domenica con orari variabili a seconda delle esigenze dell’Associazione.

Saranno presi in considerazione i candidati in possesso del seguente requisito:

Qualifica di Soccorritore esecutore (corso 120H)

La qualifica dovrà essere conforme alle normative vigenti di Regione Lombardia e

protocolli AREU.

Chi in possesso di tale requisito e interessato, può inviare il proprio curriculum vitae (CV):

Via mail: amministrazione@soccorsocentrovalsassina.it

In formato cartaceo, consegnandolo in busta chiusa presso la sede del Soccorso Centro Valsassina, Località Sceregalli 8/a – 23815 Introbio (Lc); specificando “all’attenzione del Presidente”.

Successivamente, i candidati rispondenti alle richieste verranno contattati per un colloquio valutativo.