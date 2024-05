In arrivo oltre 30 milioni di euro per le nuove funivie di Artavaggio e Bobbio

Da Regione Lombardia 13,5 milioni per rifare la funivia di Artavaggio

A Barzio ITB, con un contributo del Ministero del Turismo, provvederà all’ammodernamento dell’ovovia e dell’intero comprensorio sciistico

BARZIO/MOGGIO – Oltre 13 milioni di euro per la Valsassina grazie ai patti territoriali di Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il prezioso contributo servirà per ammodernare la cabinovia dei Piani d’Artavaggio. Ma non solo: anche gli impianti di risalita di Bobbio verranno riqualificati attraverso un intervento complessivo da 20 milioni di euro, di cui 10 milioni stanziati da ITB (Imprese Turistiche Barziesi) e 10 dal Ministero del Turismo.

Una grande occasione per la Valsassina, come sottolinea il sottosegretario regionale Mauro Piazza: “Si tratta di risorse emblematiche e straordinarie grazie ai patti territoriali, uno strumento strategico di Regione Lombardia, fortemente voluto dal Presidente Attilio Fontana e dall’Assessore alla Montagna Massimo Sertori, per lasciare un segno tangibile ai territori montani lombardi in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. I patti territoriali si collocano in successione a un lavoro di anni che ha visto investimenti straordinari da parte di Regione, destinate al rilancio turistico e infrastrutturale della Valsassina e del lago quali il bando valli prealpine, bandi aree interne e il piano Lombardia/Fontana”.

Il patto per la Valsassina è un progetto per il futuro dell’altopiano: “Qui avremo due nuovi impianti di risalita principali: una nuova funivia per Artavaggio e una nuova cabinovia per Bobbio, assieme a una migliore accessibilità viabilistica nel comune di Barzio e al potenziamento del comprensorio – spiega Piazza – In particolare, Regione destinerà risorse proprie per la sostituzione cabinovia vai-vieni di Artavaggio, il cui soggetto attuatore sarà il Comune di Moggio, con un impegno di 13.500.000 di euro”. L’attuale funivia, che risale agli anni ’60, verrà rimpiazzata da un nuovo impianto all’avanguardia ed ecologico, che avrà il triplo della portata attuale: “L’investimento complessivo sarà di 15 milioni di euro di cui 13,5 da Regione Lombardia e la restante parte del Comune di Moggio” ha detto Piazza. Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, previsti almeno 36 mesi.

Inoltre, il privato ITB investirà quasi 20 milioni di euro nell’ottica di favorire una completa destagionalizzazione del comprensorio, di cui 10 milioni del Ministero del Turismo per l’ammodernamento impianti di risalita di Bobbio: “L’intervento riguarderà il completo rifacimento dell’ovovia Babbio-Borzio ma è previsto un potenziamento dell’intero comprensorio sciistico” ha precisato il Sottosegretario. A valle dei Piani di Bobbio, inoltre, si interverrà anche sulla viabilità per decongestionare via Eustachio dal traffico e migliorare lo spazio di manovra per i bus.

“Questa è un’operazione strategica che è frutto di un percorso di ascolto e dialogo tra Enti locali che concorrono tra di loro per rendere sempre più accogliente e attrattiva la nostra valle. Devo i miei ringraziamenti personali per il grande lavoro alla Comunità Montana, nella persona del Presidente Fabio Canepari, che con un lavoro congiunto tra i Comuni e la Regione, ha trovato una sintesi, un progetto emblematico che possa rimanere per moltissimi anni e in cui tutta la Valsassina possa riconoscersi. Ringrazio i Comuni aderenti al Patto, Barzio e Moggio, in particolare i due Sindaci Giovanni Arrigoni Battaia e Andrea Corti per aver condiviso questa scelta lungimirante che guarda oltre i propri confini in una logica di comunità che vede un ulteriore sforzo economico per il Comune di Moggio. Un ringraziamento agli amici Massimo Sertori e Antonio Rossi per aver guidato un percorso di condivisione con il territorio che dura da anni” ha concluso Piazza.