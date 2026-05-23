Inaugurata venerdì sera la biblioteca comunale di Primaluna completamente ristrutturata

Un progetto da 720.000 euro di cui 380.000 finanziati da Regione Lombardia tramite il bando Ri-Genera
PRIMALUNA – Inaugurata venerdì sera la biblioteca comunale al termine di importanti lavori di ristrutturazione. L’edificio in via Umberto I a Cortabbio ospita oltre alla biblioteca anche altre realtà associative come lo storico Corpo Musicale S. Cecilia di Cortabbio e il Gruppo Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna.
“Sappiamo bene che il mondo cambia e che il digitale occupa sempre più spazio nella vita quotidiana – comunica l’amministrazione comunale – Proprio per questo abbiamo scelto di investire sulla biblioteca: perché crediamo che certi luoghi continuino ad avere senso. Uno spazio fisico dove trovare libri, ma anche dove incontrarsi, dove i bambini possono scoprire la lettura e dove persone di età diverse si ritrovano”.
“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto: la direzione lavori, lo staff dell’ufficio tecnico comunale, le imprese e i professionisti che hanno lavorato con competenza e serietà. E un grazie di cuore ai volontari che tengono aperto il servizio con costanza, settimana dopo settimana, lo fanno perché ci credono, e questo ha un valore che non si misura. Un ringraziamento speciale all’Ing. Ambrogio Invernizzi delle Officine Ambrogio Melesi & C., che durante i due anni di lavori ha messo a disposizione spazi alternativi per i volumi della biblioteca, garantendo la continuità del servizio fino al rientro nella sede istituzionale”.
La biblioteca nella sua nuova veste sarà aperta il mercoledì dalle 15 alle 17 e il venerdì dalle 20.15 alle 22.15.
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