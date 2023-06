Introbio – Biandino: Alessandro Crippa stabilisce il nuovo record

21° edizione per la manifestazione sportiva di corsa in montagna e MTB che da Introbio arriva alla Bocca di Biandino

Michela Gritti del Team Pasturo prima classificata femminile. Per le bike il primo posto per Ilaria Brovelli e Andrea Graziotto

INTROBIO – Seguitissimo come ogni anno è l’evento atteso dagli introbiesi e dagli sportivi della Valsassina e non solo.

La manifestazione sportiva per runners e Mtb quest’anno è giunta alla sua 21° edizione domenica 25 giugno e complice la bella giornata ha richiamato molti amanti della montagna. I primi a partire sono stati i concorrenti Mtb alle 9.15 da Piazza Cavour seguiti a distanza di 15 minuti dai runners.

Circa 200 i partecipanti compresi gli sportivi che hanno preso parte alla non competitiva “Biandino in Festa” e ai bambini. Il percorso di 8,2 km con un dislivello di 960 metri infatti non ha difficoltà e si presta ad amanti della camminata in montagna di ogni livello e capacità.

“Questa edizione ha visto partecipare atleti di spessore – racconta lo speaker Delio Fazzini – Infatti è stato registrato il nuovo record di di gara sceso a 41:40 minuti e siglato dal primo al traguardo, Crippa Alessandro “Gsa Cometa”, per la gara maschile running. E’ andata in scena una bellissima giornata sia a livello sportivo sia per i festeggiamenti che e la condivisione che animano questo evento”.

A seguire il recordman Crippa Alessandro il secondo classificato Eros Redaelli “A.s.d. Falchi Lecco” con 42:12 e Luca Lanfranconi “A.s.d. Falchi Lecco” che ha tagliato il traguardo in 44:06 minuti.

Per la sezione femminile di corsa la prima classificata è Michela Gritti “Team Pasturo” che ha registrato un tempo di 58:11, seguita da Barbara Sangalli “Csc Cortenova” 58:53 e sul terzo gradino del podio Alessia Bergamini “Csc Cortenova” 01:01:50.

Nella sezione Bike primo posto per Andrea Graziotto “Lissone Mtb” 41:21 e per le donne Ilaria Brovelli “3Life Asd” con 01:05:31.

La manifestazione organizzata dal Centro Sportivo Culturale di Cortenova, con il patrocinio del Comune di Introbio, vanta la collaborazione di moltissimi volontari che ogni anno si prodigano per la riuscita della gara e animano con entusiasmo la festa al Rifugio Tavecchia.

La classifiche complete saranno pubblicate sul sito http://www.introbiobiandino.it/