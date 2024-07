Grande partecipazione al tradizionale appuntamento per le penne nere del paese

INTROBIO – Sempre partecipata la tradizionale festa per il Gruppo Alpini alla Baita in località Scala in Biandino.

Le penne nere e i simpatizzanti si sono dati appuntamento domenica mattina alla Baita Piero Magni. Dopo la celebrazione della messa l’immancabile rancio alpino preparato dagli instancabili volontari.

Presente il sindaco Silvana Piazza e il capogruppo Piero Selva.