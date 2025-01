Introbio festeggia S. Antonio Abate con la tradizionale benedizione degli animali

Festa patronale con i giochi in oratorio e merenda per bambini e ragazzi

Di sera a Villa Migliavacca “Buonanotte d’Inverno”, storie e letture per i più piccoli

INTROBIO – Festa in paese per celebrare il patrono Sant’Antonio Abate. Oggi, venerdì, dopo la messa solenne delle 10.30 si è svolta la tradizione benedizione degli animali sul sagrato della chiesa.

Un intero giorno di festeggiamenti quello di oggi in occasione della festa patronale. Nel pomeriggio in oratorio sono stati organizzati giochi e merenda per bambini e ragazzi. Per concludere la giornata alle 20.15 a Villa Migliavacca si terrà un evento dedicato ai più piccoli: “Buonanotte d’Inverno”.