Introbio. Grande ritrovo dei calciatori del torneo delle contrade degli anni ’80

I giocatori storici delle fazioni Ceppo, Cascata, Torre, Marscida e Vialone si sono ritrovati per una serata revival

INTROBIO – Grande reunion venerdì sera presso il ristorante Sala a Introbio per tutti gli ex giocatori del mitico torneo delle contrade di Introbio.

Parecchi i calciatori che negli anni si sono incontrati e sfidati sul campo di calcio sotto le insegne delle proprie contrade: Ceppo, Cascata, Torre, Marscida e Vialone. Gli sportivi si sono ritrovati dopo tanti anni per ricordare le vittorie, le sconfitte e passare una serata in compagnia.

Il torneo delle contrade è stata una competizione che ha visto partecipare intere famiglie, iniziata agli albori degli anni Ottanta e terminata quasi quarant’anni dopo.

A ricordare l’evento sportivo, che diventò una tradizione decennale, è Memi Mascheri. Proprio lui nel 1981 concretizzò in grande stile la manifestazione affidando gonfaloni e maglie con soggetti che contraddistinguevano le varie frazioni. Con l’aquila si identificava il Vialone, il cervo per il Ceppo, il pipistrello per la Torre, le trote per la Cascata e i tori per la Marscida.

“Più generazioni si sono susseguite sul campo dell’oratorio di Introbio – racconta Memi Mascheri – In quel tempo ero assessore allo sport in consiglio comunale, fra le varie iniziative intraprese, questa mi sembrò la più genuina, per rispolverare un po’ di sana competizione. Prese piede perché il torneo si disputò fino alla vigilia degli anni Venti e venne imitato anche in altri paesi della Valsassina: Cortenova e Barzio. Negli ultimi anni vennero disputati anche triangolari fra le vincitrici di ogni paese, una mini Champions locale”.

Ricordi e racconti hanno caratterizzato la serata. Si sono evocate vicende anche di persone che hanno militato in diverse formazioni, cambiando poi casa e domicilio, sono state ricordate anche le cene in piazza. Per l’occasione si chiudevano al traffico le vie adiacenti per festeggiare alla grande la contrada vincente. La serata, con oltre trenta persone presenti, è proseguita riproponendo le vecchie rivalità ma in amicizia davanti a un buon risotto e a qualche bicchiere di vino.