Introbio. Grande successo per quei “Quei de l’Angiolii”, replica straordinaria per domenica 23 febbraio

Sold out tutte le precedenti serate, in via eccezionale la “Compagnia Teatrale Madonna delle Neve” propone una nuova data

La prevendita per lo spettacolo “Se l’è mia in obitori… Alura n’dualé” sarà mercoledì 12 alle ore 17 presso il salone del teatro di Introbio

INTROBIO – Una replica fuori programma quella che sì terrà domenica 23 febbraio alle ore 16 al teatro di Introbio. Visto il grande successo dello spettacolo “Se l’é mia inobitori… Alura n’dualè” che ha visto le serate di Introbio, PAsturo e Primalina solda out, “Quei de l’Angiolii” hanno previsto una nuova esibizione in via eccezionale.

La piéce firmata, da Samuele Magni, si è rivelata originale e divertente tratta una tematica attuale riguardo la salute mentale e la prossimità a persone gragili . anziani e di fragilità psichiatrica.

Il teatro come occasione di risate e riflessioni profonde. apace di alternare momenti comici e commoventi, interpretati da un cast di 14 attori pronti a divertire il pubblico e divertirsi sul palco. grande la soddifsfazione della cvompagnia per il successo

La compagnia teatrale Madonna della Neve “Quei de l’angiolii” vanta una lunga tradizione.

La prima rappresentazione del 1998 con “Gabbia di Matti”.