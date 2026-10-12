Introbio, il 15 ottobre la commemorazione dei partigiani fucilati nel 1944

Giovedì 15 ottobre alle 10.30 la cerimonia al cimitero con ANPI, istituzioni, testimoni e studenti delle scuole medie

Nell’autunno del 1944 il paese fu dichiarato zona di guerra e venne sottoposto alla legge marziale. Sei partigiani furono fucilati il 15 ottobre

INTROBIO – Introbio si prepara a commemorare l’82° anniversario del rastrellamento nazifascista dell’ottobre 1944, una delle pagine più drammatiche della storia della Valsassina. La cerimonia si terrà giovedì 15 ottobre, alle 10.30, al cimitero di Introbio, nel luogo in cui furono fucilati sei partigiani.

Alla commemorazione parteciperanno una delegazione dell’ANPI provinciale e della sezione ANPI Valsassina, insieme alle rappresentanze istituzionali e sociali, ai testimoni e a una delegazione degli studenti delle scuole medie di Introbio. L’iniziativa vuole rendere omaggio al sacrificio dei partigiani uccisi il 15 ottobre 1944 e degli altri caduti durante quel drammatico autunno.

La stele collocata nel cimitero ricorda i sei partigiani fucilati nell’ottobre 1944 e riporta anche i nomi dei caduti sulla Grigna e in Biandino nello stesso anno.

L’autunno drammatico del 1944

Per Introbio fu un periodo di grande sofferenza. Il paese era occupato da un forte presidio di SS italiane e il 5 ottobre 1944 venne dichiarato “zona di guerra”, con l’applicazione della legge marziale.

In quel contesto presero avvio le operazioni di rastrellamento sui monti, accompagnate dall’incendio di fienili, baite, rifugi e della stessa chiesetta della Madonna di Biandino. Nel pomeriggio del 15 ottobre sei partigiani vennero fucilati nei pressi del cimitero di Introbio.

Tra loro c’era Carlo Besana, classe 1920, originario di Barzanò e fratello di Guerino Besana, classe 1918. Quest’ultimo era stato ferito a morte pochi giorni prima nella zona di Biandino, durante gli scontri tra la 55ª Brigata Rosselli e i reparti delle SS e della Repubblica sociale italiana, impegnati a risalire i sentieri per individuare e colpire i nuclei combattenti antinazisti e antifascisti.

La commemorazione rappresenta un’occasione per mantenere viva la memoria di quanti persero la vita nella lotta di Liberazione e per trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di quei tragici avvenimenti.