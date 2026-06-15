Introbio. Il campo scuola degli Alpini si è riconfermato un successo

Ieri, domenica, grande partecipazione per la cerimonia di chiusura
L’iniziativa delle sezioni Ana di Lecco e Milano è stata ospitata per il secondo anno consecutivo a Introbio
INTROBIO- Si è conclusa ieri, domenica, con una una partecipata e sentita cerimonia l’edizione 2026 del Campo Scuola Alpino di Introbio. L’iniziativa delle Sezioni Ana Lecco e Milano è dedicata ai giovani del territorio con lo scopo di trasmettere i valori tipici delle penne nere: solidarietà, rispetto, cittadinanza attiva e amore per la montagna.
Per il secondo anno consecutivo il campo è stato allestito a Introbio presso il Pra Baster, una scelta riconfermata dell’ottima riuscita dell’esperienza dell’anno precedente.
Durante la settimana di attività, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza formativa intensa e coinvolgente, partecipando a esercitazioni pratiche, escursioni, momenti di educazione civica e attività di gruppo guidate dai volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. Un’esperienza unica per i 130 tra bambini e ragazzi che hanno aderito all’iniziativa.
La settimana è stata scandita da diverse escursioni sul territorio valsassinese. I giovani si sono messi in marcia fino ai Piani di Bobbio e poi hanno raggiunto il Rifugio Sezionale Cazzaniga Merlini ad Artavaggio dove hanno pernottato. Altri gruppi hanno visitato il Cappello Alpino a Primaluna e la località Crevesto.
Ricche anche le diverse iniziative, alla Casa delle Guide i ragazzi hanno potuto cimentarsi nell’arrampicata e con il montaggio delle tende, i più piccoli hanno svolto attività di orienteering e visitato l’Agriturismo 2 Soli di Cortabbio. Immancabile la visita al luogo caro per eccellenza alle Penne Nere, il Pian delle Betulle e la chiesa votiva del Btg Morbegno. Lì i Carabinieri della Stazione di Casargo con il Comandante Luogotenente Luigi Taricco e i Carabinieri del Comando Unità Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare hanno descritto il proprio lavoro, spiegando, proponendo giochi e rispondendo alle tante domande e curiosità degli allievi. Edoardo Balbiani ha infine catturato l’attenzione di tutti grazie alla storia della “Tenda dell’Anima”. I giovani al campo scuola hanno avuto la possibilità di incontrare anche il Prefetto di Lecco, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nicola Melidonis. . L’ultima serata è stata allietata dai canti dei “Coscritti” di Premana.
La cerimonia di chiusura di ieri mattina si è svolta alla presenza delle tante autorità locali, dei rappresentanti dell’ANA, delle famiglie dei ragazzi e di numerosi cittadini. Il mondo degli Alpini ha saputo coinvolgere diverse realtà e generazioni, mettendo in scena una giornata spettacolare per tutti i presenti.
Il Capo Campo Dino Sala nel suo discorso ha voluto ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questa speciale esperienza: “Al coordinatore, ai volontari di Protezione Civile, e agli Alpini va il mio “grazie”. Senza di voi, nulla di tutto questo si sarebbe realizzato. Grazie ai ragazzi per la vostra dedizione e per il vostro impegno. Siete stati un gruppo fantastico e sono orgoglioso di essere stato il vostro Capo Campo. Cari genitori, grazie anche a voi che ancora una volta avete creduto negli Alpini e ci avete affidato la cosa più preziosa che avete. Viva l’Italia, viva gli Alpini e viva voi ragazzi del campo scuola”.
Dopo l’ammassamento presso il campo la cerimonia è entrata nel vivo con la sfilata, la messa al campo e la consegna dei diplomi agli allievi. A chiudere un momento conviviale con il rancio alpino. Ad accompagnare la cerimonia il Coro Ana di Limbiate e il “Corpo Musicale Bruno Colombo” di Pasturo.
GALLERIA FOTOGRAFICA DEL CAMPO SCUOLA ALPINO
GALLERIA FOTOGRAFICA DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA DEL CAMPO
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