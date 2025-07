Introbio. Il caso dell’agente di Polizia Locale approdato in Consiglio Comunale

Adriano Airoldi: “Ci sono stati riferiti comportamenti vergognosi, da abuso di potere”

Lungo via Vittorio Emanuele verranno realizzati alcuni posti auto a sosta limitata

INTROBIO – “L’agente di Polizia Locale dovrebbe cambiare modo di agire o cambiare paese”. Con queste parole l’ex sindaco e capogruppo di minoranza, Adriano Airoldi ha sollevato la questione dell’agente di Polizia Locale durante la seduta del consiglio comunale di lunedì sera a Villa Migliavacca.

“Il sindaco è responsabile dell’area di Polizia Locale e dovrebbe intervenire per risolvere la situazione perché in paese è una lamentela unica – prosegue Airoldi – Noi rappresentiamo quasi la metà degli introbiesi, le persone ci fermano per esporre le loro rimostranze. Essendo lei responsabile dell’area di Vigilanza riteniamo che dovrebbe intervenire in modo un incisivo sull’atteggiamento dell’agente di Polizia Locale. I comportamenti sono stati anche ripresi e pubblicati sui social. Video che che ritraggono l’agente con un atteggiamento vergognoso per il suo ruolo. Comportamenti indegni, deve cambiare modo di agire a Introbio o cambiare paese. Ribadisco solo quello che tanti cittadini lamentano. Queste sono vessazioni non è controllo. Le cose si posso fare e si può essere severi senza essere prepotenti e cafoni. Esagerare in determinati modi io lo definisco abuso di potere”.

L’intervento di Airoldi è scaturito in merito all’ultimo punto dell’ordine del giorno inerente alla comunicazione di un impegno di spesa nell’area vigilanza per il noleggio dei parcometri per i nuovi parcheggi a pagamento.

Tra le proposte avanzate dal consigliere Antonella Invernizzi quella di pensare ad una modifica che prevede il parcheggio al temine di via Vittorio Emanuele II a pagamento solo durante il fine settimana. “In questo modo si agevolerebbero i clienti delle attività commerciali nelle vicinanze. Si eviterebbe anche il caos in strada generato dalle soste veloci e improvvisate”.

Il sindaco Silvana Piazza ha annunciato che per ovviare al problema verranno realizzati dei parcheggi con disco orario sul lato destro del viale.

“Se per caso un cliente al ristorante o un in esercizio commerciale si dilunga qualche minuto oltre il limite di sosta non verrà multato. Non siamo qua a fare i gendarmi per penalizzare gente che lavora tutto il giorno. Si fanno le cose con la testa e non con il portafoglio – prosegue Piazza – Inoltre 7 posti auto del piazzale verranno dipinti di giallo perché saranno in vendita per dei cittadini che ne hanno fatto richiesta. Riguardo la questione delle soste a pagamento vediamo come va questo anno e poi decideremo se proseguire. Il contratto è stato fatto di un anno proprio per questo motivo”.

Airoldi ribadisce la sua posizione contraria alla decisione aggiungendo però che è troppo presto per fare un bilancio. “Riguardo i parcometri non me la sento di fare critiche e dare un giudizio. Ci vuole tempo per valutare”.