Introbio, inaugurata la casetta dell’acqua. Omaggi e musica per un pomeriggio conviviale

Il dispositivo è entrato in funzione ieri, sabato, ed è collocato in piazza Carrobbio

A lato la colonnina di ricarica per e-bike e a breve il distributore per i sacchi rossi e viola

INTROBIO – E’ stata inaugurata ieri pomeriggio, sabato, la nuova casetta dell’acqua in piazza Carrobbio. Il dispositivo erogherà acqua naturale e frizzante al costo di 7 centesimi al litro.

“Siamo felici di poter offrire ai cittadini un servizio prezioso che incide positivamente su temi importanti per la comunità come il risparmio economico e la tutela dell’ambiente – spiega il sindaco Silvana Piazza -. Con piccoli gesti quotidiani e concreti si può contribuire alla salvaguardia della Terra e alla diffusione di una cultura di maggiore sostenibilità ambientale”.

“Potevamo metterci in lista d’attesa con Lario Reti e aspettare come hanno fatto altri Comuni – prosegue Piazza – Questo voleva dire aspettare 3 o 4 anni, abbiamo invece deciso di investire per dare un servizio al pubblico in tempi rapidi”.

Aqvagold è un progetto Imsa Srl, i gestori e il responsabile Roberto Pozzoni hanno illustrato il funzionamento, la gestione e la manutenzione della casetta.

Il dispositivo può essere utilizzato con contanti, con l’apposita tessera ricaricabile o tramite l’utilizzo dell‘app “selfblue 2.0” . La struttura è videosorvegliata e monitorata da remoto.

Al termine sono stati distribuiti gadget e omaggi. L’Amministrazione per l’occasione ha previsto un pomeriggio conviviale allietato dalla musica di Sandra Buzzoni e un spuntino per tutti i presenti.

A lato della nuova casetta dell’acqua è stata collocata la stazione di ricarica per le e-bike e a breve verrà installato anche il distributore di sacchi rossi e viola di Silea.

La colonnina di ricarica per e-bike è stata realizzata e finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Pnrr Next GenerationEU, Missione 2, Componente 1, Investimento 3.2 Greem Communities.