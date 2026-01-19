Introbio. Musica e beneficienza: un successo il concerto di “Music & Friends” per sostenere l’oratorio

“La notte degli Oscar” ha ripercorso le note delle migliori colonne sonore della cinematografia mondiale

L’iniziativa, organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna della Neve, è stata realizzata per raccogliere fondi per i progetti di ristrutturazione dell’oratorio San Giovanni Bosco

INTROBIO – La musica come ponte di solidarietà in occasione del concerto “La notte degli Oscar” che si è tenuto sabato sera nel salone dell’oratorio San Giovanni Bosco. Una serata organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna della neve i cui proventi sono stati destinati agli interventi di ristrutturazione dell’oratorio.

Il gruppo “Music & Friends” è stato il vero protagonista della serata, un sodalizio nato da cantanti accomunati dall’amore per la musica e dalla volontà di trasformare la loro passione in un gesto concreto di generosità.

Il concerto di sabato sera ha rappresentato molto più di uno spettacolo rivelandosi un momento di condivisione e collaborazione a cui ha preso parte gran parte della comunità, volontari e attività commerciali.

Le colonne sonore proposte sono state quelle delle pellicole più famose della storia del cinema mondiale tra cui “La Vita é bella” , “Grease”, “Guardia del corpo”, “A star is born”.

Un repertorio vario e accessibile a tutti, capace di coinvolgere spettatori di ogni età. Grazie alla maestria dei cantanti e del presentatore l’atmosfera si è rivelata coinvolgente e calorosa. Il clima perfetto per valorizzare lo spirito dell’evento in un piccolo teatro che da decenni custodisce ricordi e momenti di svago della comunità introbiese.

Presenti alla serata anche il Parroco Don William Abbruzzese e il sindaco Silvana Piazza.

Al termine dello spettacolo un rinfresco per tutti i presenti.

Iniziative come questa dimostrano come la musica possa diventare uno strumento di solidarietà e partecipazione sociale. Chi volesse seguire i prossimi spettacoli di “Music & Friends” può restare aggiornato seguendo i canali social del gruppo.