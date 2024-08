Introbio. Notturna al lago di Sasso, cena alpina e aperitivo in piazza

Diversi gli appuntamenti organizzati dall’amministrazione nel fine settimana appena trascorso

Le manifestazioni hanno riscosso successo e hanno visto la partecipazione di numerosi valsassinesi e turisti

INTROBIO – Quello appena trascorso è stato un week-end ricco di eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale. Le manifestazioni hanno riscosso successo e hanno visto la partecipazione di numerosi valsassinesi e turisti.

Sabato sera è stata organizzata l’escursione notturna al lago di Sasso. Un’occasione per godere del cielo stellato in un ambiente naturale e incontaminato nella notte di San Lorenzo. I partecipanti si sono dati appuntamento alla Bocca di Biandino per poi incamminarsi verso il lago illuminato nel suo perimetro con delle torce. Oltre un centinaio i partecipanti alla notturna tra cui anche diversi bambini.

Sempre nella serata di sabato al Prà Baster si è tenuta la tradizionale cena del Gruppo Alpini di Introbio. Appuntamento immancabile dell’agosto introbiese realizzato dagli operosi volontari. Il menu tipico delle occasioni, polenta taragna, costine, salsiccie, allegria e la musica dei “This Aster”.

Per concludere il ricco week-end domenica sera si è animata la piazza Cavour con “50 sfumature di aperitivo”. Un appuntamento per chiudere la giornata dei “Mercatini sotto la Torre”. Nell’iniziativa sono stati coinvolti i bar e attività locali. Amministratori e volontari si sono occupati dell’allestimento della piazza e della distribuzione di assaggi di formaggi e salumi. Ad accompagnare la serata la musica di “Laby Blues Quartet”.