Introbio. Nuovo ponte sulla ciclabile all’altezza della cascata dello Sprizzottolo

Sono cominciati i lavori: chiuso l’accesso alla cascata e ciclopedonale interrotta

Il nuovo ponte sarà carrabile per consentire l’eventuale accesso ai mezzi di soccorso

INTROBIO – Sono cominciati i lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte lungo la ciclopedonale di Introbio all’altezza della cascata dello Sprizzottolo. Per consentire la realizzazione della nuova opera è stato chiuso l’accesso alla cascata e la ciclopedonale risulta interrotta.

“Verrà realizzato un nuovo ponte e sarà carrabile – ha spiegato il sindaco di Introbio Silvana Piazza – così da permettere ad eventuali mezzi di soccorso di percorrere la ciclopedonale sul tratto introbiese, cosa che sino ad oggi non era possibile”.