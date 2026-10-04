Introbio. Una nuova Ambulanza per il Soccorso Centro Valsassina

“Siete un servizio fondamentale per la comunità, grazie per tutto quello che fate”

La “vecchia” ambulanza è stata donata, tramite il Coe di Barzio, all’Hospital St Luc a Mbalmayo in Camerun

INTROBIO – Una giornata importante quella di ieri per il Soccorso Centro Valsassina, che ha inaugurato la nuova ambulanza destinata a rafforzare il servizio di emergenza e soccorso sul territorio. Il nuovo mezzo rappresenta un importante investimento per l’associazione e, soprattutto, un ulteriore strumento a disposizione dei volontari che ogni giorno mettono tempo, competenza e passione al servizio della comunità.

L’associazione, caratterizzata da spirito di generosità e altruismo, ha donato la “vecchia” ambulanza, una Fiat Ducato del 2007, all’Hospital St Luc a Mbalmayo in Camerun.

Come ha precisato il presidente del sodalizio, Ambrogio Canepari, Il Soccorso Centro Valsassina si farà carico anche delle spese di spedizione del mezzo di verso la sua nuova destinazione. La donazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione con il Coe di Barzio

A Rosella Scandella, vicepresidente Coe, che in Camerun ha trascorso 12 anni, sono state consegnate simbolicamente le chiavi. “Il Coe è presente in Camerun da 60 anni, lì ha costruito e gestito questo ospedale – ha spiegato Rosella Scandella – Ora riteniamo che la diocesi abbia le capacità di farsi carico dell’organizzazione della struttura sanitaria. Questa ambulanza certamente sarà molto utile, un mezzo che purtroppo non hanno mai avuto in dotazione. Grazie a questo vostro gesto potranno trasferire malati gravi da questo piccolo ospedale a quello più grande nella capitale, ma anche trasportare i malati dai vari villaggi. Questa ambulanza sarà di grande utilità. Ringraziamo tutti voi a nome della diocesi e dei malati per questo gesto di generosità”.

La benedizione al nuovo mezzo di soccorso è stata impartita da Don William Abbruzzese che ha sottolineato l’importanza del servizio svolto dai volontari del Soccorso Centro Valsassina: “E’ una grande opera la vostra, invito i giovani a farlo con passione e amore. Il vostro servizio è un modo per esprimere amore e vicinanza verso chi ha bisogno e agli ammalati”.

La nuova Ambulanza equipaggiata con tutti i criteri richiesti è stata acquistata con i contribuiti del 5 per 1000. Come ha ricordato ieri il presidente Canepari: “Il problema è avere i volontari che poi gestiscono questi mezzi. Siamo sempre alla ricerca di persone che vogliono unirsi a noi, invitiamo tutti a partecipare ai nostri corsi e a contattarci per chiederci informazioni in merito”.

A tagliare il nastro della nuova ambulanza Il Presidente Ambrogio Canepari e il Dott. Mario Cerino, responsabile Areu Lecco.

“Questa associazione è nata tanti anni fa per una esigenza reale – ricorda il Dott. Cerino – In occasione di un terribile incidente ci si è resi conto che istituire un soccorso di emergenza sul territorio era una necessità. Ringraziamo tutti loro che garantiscono questo servizio da tanti anni. L’Ambulanza serve ma sono loro fanno che fanno un grande lavoro, siete un servizio fondamentale per la comunità. Il soccorso funziona grazie a queste associazioni sul territorio”.

Presenti alla cerimonia anche due storici fondatori del Soccorso Centro Valsassina, Gianfranco Magni, che in passato fu anche presidente, e Franco Fumagalli.

L’inaugurazione è stata un momento di festa e di condivisione, ma anche l’occasione per sottolineare il valore del volontariato e il ruolo fondamentale che il Soccorso Centro Valsassina svolge nel territorio. Dietro ogni intervento ci sono persone che scelgono di dedicare parte del proprio tempo agli altri, spesso in situazioni difficili e delicate come ha ricordato il sindaco di Introbio Silvana Piazza: “Oggi è un giorno importante per la nostra comunità e sono onorata di essere qua. Quando si sente la sirena di un’ambulanza pensiamo solo all’emergenza, ma dietro c’è molto di più, ci sono persone che soffrono, che stanno male, situazioni che magari nessuno vorrebbe affrontante. Ma voi volontari del Soccorso Centro Valsassina ci siete sempre. Inauguriamo un’ambulanza nuova moderna e attrezzata ma il valore più grande sta nelle persone che la utilizzano. Voi che sacrificate il vostro tempo e scegliete di esserci quando qualcuno ha bisogno. Ogni inauguriamo la possibilità di essere tempestivi, preparati. Una comunità si misura anche da come si prende cura delle persone che hanno bisogno e tutti voi ne siete testimonianza. Siete persone che hanno scelto di esserci per la nostra comunità. Da sindaco e da cittadino sono orgogliosa di una realtà come il Soccorso Centro Valsassina“.

Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Primaluna Mauro Artusi: “Grazie di cuore per quello che fate. Abbiamo mezzi e persone straordinari. Purtroppo tanti volontari devono interromper il servizio per limiti di età pur essendo persone in perfetta salute e capacità. Facciamo un appello in Regione perché magari si possano rivedere questi limiti. speriamo che il vostro operato sia uno stimolo per far crescere nelle nuove generazioni la cultura del volontariato. Mi auguro che sempre più giovani vi affianchino in questo importantissimo servizio”.

La cerimonia sì è conclusa con un momento conviviale per tutti i presenti e i volontari.