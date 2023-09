Invasione di Alpini ai Pian delle Betulle, successo per la tradizionale festa

Grande seguito per la cerimonia celebrativa del 64° di consacrazione della chiesetta votiva del Battaglione Morbegno

Appuntamento immancabile per le Penne Nere provenienti da tutta la Lombardia, benedette tre nuove marmette

MARGNO – Grande partecipazione oggi, domenica, per la tradizionale festa ai Pian delle Betulle, quest’anno in occasione della celebrazione del 64° anniversario della chiesetta votiva del Battaglione Morbegno.

Le iniziative organizzate dalla Sezione di Lecco dell’Associazione Nazionale Alpini come da calendario hanno previsto l’inizio dei festeggiamenti sabato 2 settembre alle 20.30 con la suggestiva fiaccolata seguita dal concerto del Coro Valsassina di Cremeno.

Il clou della manifestazione come da tradizione questa mattina, ammassamento e sfilata della Sezione e dei numerosi Gruppi fino a giungere alla chiesa, in seguito all’alzabandiera i saluti del Presidente di Sezione Emiliano Invernizzi. A celebrare la messa don Mauro Malighetti parroco a Besana Brianza ma con passato valsassinese, ricoprì infatti il ruolo di Responsabile della Comunità Pastorale Madonna della Neve.

Tre le nuove marmette benedette e accolte nella chiesetta ex voto dei morbegnini

La prima mametta dedicata al sergente Giovanni Alippi, nato a Rongio di Mandello del Lario nel 1916 e “andato avanti” nel 1984: combattente nella Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco albanese, Alippi è insignito della medaglia di bronzo al valor militare e di un encomio solenne per le sue azioni in periodo bellico. L’altra in memoria del tenente Francesco Volontè, nato a Rovello Porro nel 1913, capogruppo degli alpini di Rovello negli anni Trenta del secolo scorso e disperso sul monte Guri i Topit, fronte greco albanese, nel 1941. Al tenente Volontè, nel 1973, è stato intitolato il Gruppo Alpini della località comasca. La terza marmetta è per l’alpino Mario Balestrini, sempre di Rovello Porro, nato nel 1914 e disperso in Russia nel 1943 dopo aver partecipato anche alla campagna sul fronte greco albanese.

Come da consuetudine ad accompagnare le penne Nere in questa importante cerimonia parenti e simpatizzanti ma numerose anche le autorità presenti: la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, l’europarlamentare Pietro Fiocchi, il Consigliere Regionale Mauro Piazza, molti gli amministratori locali intervenuti.

Tra le autorità appartenenti all’Associazione Nazionale Alpini i consiglieri nazionali Severino Bassanese e Renato Spreafico, quest’ultimo lecchese. Presenti il tenente colonnello Stefano Cordaro, attuale comandante del Battaglione Morbegno, il tenente colonnello Martino Sala della Brigata Taurinense alla guida del Reparto comando e supporti tattici della Brigata, di stanza a Torino.

Cucina tipica e canti alpini hanno animato la bella giornata.