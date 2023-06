La cena di fine anno al CFPA di Casargo, premiati gli studenti

Festa di fine anno all’istituto alberghiero di Casargo

Premiati gli studenti per il concorso “Giovani Reporter” organizzata in collaborazione con Auser Lecco

LECCO – Si è svolta nella serata di martedì la cena di fine anno organizzata dal CFPA di Casargo per celebrare un importante anno di successi. La serata è stata l’occasione per per riunire studenti, famiglie, collaboratori, istituzioni e sostenitori per mostrare e festeggiare i risultati raggiunti e per guardare al futuro con entusiasmo.

Focus della serata la conclusione e premiazione del progetto “Giovani Reporter” rivolto alle classi prime e seconde del CFPA Casargo. “L’iniziativa, organizzata da Auser in collaborazione con Regione Lombardia e Netweek, si è concretizzata in un laboratorio di scrittura creativa, storytelling e video making” ha esordito Claudio Dossi, Presidente Auser Lecco.

Il progetto ha previsto altresì la visita dei ragazzi del CFP di Casargo a quattro realtà del territorio lecchese Silea S.p.A., Banca della Valsassina credito cooperativo soc. coop., Le Grigne società Cooperativa sociale onlus, Omet S.r.l: gli studenti hanno potuto intervistare gli imprenditori e visitando le varie realtà per poter poi realizzare dei video report valutati dalla giuria (il giornalista Giancarlo Ferrario, Federica Bolognani Coordinatrice Ufficio di Piano – Ambito territoriale di Bellano, Fabrizio Martinelli artista ed ex docente del Medardo Rosso, Elisabetta Tozzato Influencer e leva civica presso Auser Lecco, Ramona Brivio Responsabile della Comunicazione per l’Istituto CFPA Casargo e CEO dell’agenzia di comunicazione Tramite S.r.l.).

Durante la serata, sono stati premiati i ragazzi che hanno lavorato sul progetto “OMET srl”, che hanno ottenuto la miglior valutazione sia per gli aspetti contenutistici che tecnici di montaggio così come annunciato da Esteranna De Novellis, responsabile progetti di Auser Lecco.

Sono stati molti gli interventi istituzionali nel corso della serata a partire da Augusto Giuseppe Amanti membro del CDA del CFPA di Casargo, Cristina Bartesaghi referente per l’Ambito di Bellano, Francesca Rota Presidente di Silea Spa, Antonio Pasquini Sindaco di Casargo, Gian Mario Fragomeli e Giacomo Zamperini Consiglieri di Regione Lombardia, Fabio Mastroberardino, Carlo Malugani e Paolo Negri Consiglieri Provinciali, Adamo Castelnuovo Provveditore di Lecco e Raffaele Cesana dell’ufficio Scolatico Territoriale di Lecco.

“La serata di oggi è l’occasione per mostrare una volta di più ai genitori, agli attori economici e sociali e alle istituzioni che il Cfpa è costantemente impegnato a valorizzare al meglio i ragazzi dando loro opportunità e progetti per garantire una crescita personale e professionale” commenta Marco Cimino, Direttore del CFPA Casargo.

“Saper comunicare al giorno d’oggi è fondamentale. Grazie a questo laboratorio sono certo che gli studenti apprenderanno le migliori tecniche per diventare dei bravi comunicatori, una dote che anche nella loro futura professione si dimostra sempre più importante. I nostri studenti, oltre ad acquisire competenze utili anche nel campo del lavoro, hanno potuto integrare competenze trasversali utili per il loro domani” ha affermato Francesco Maria Silverij Presidente del CFPA di Casargo a nome dell’intero CDA.

In conclusione di serata, il Presidente di Auser Lecco, Claudio Dossi ha omaggiato il CFPA di Casargo con un buono spesa per attrezzature scolastiche e con un abbonamento al Giornale di Lecco.