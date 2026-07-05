La Pro Loco di Introbio ha spento la prima candelina, sabato di festa per cittadini e sostenitori

Partecipata la manifestazione che ha incluso momenti di intrattenimento per grandi e per piccini, buon cibo e musica

INTROBIO – Sabato il paese ha festeggiato il primo compleanno della sua Pro Loco. L’associazione in questo anno è cresciuta dando nuova energia al paese e coinvolgendo nelle diverse attività i cittadini.

Per celebrare questo primo anniversario la Pro Loco sabato sera ha messo in scena una festa con momenti di divertimento e condivisione per grandi e piccoli.

Il pomeriggio si è aperto con giochi per bambini e “Ti racconto una storia” con Giusi. In serata buona cucina con polenta, salamelle, spiedini e verdure grigliare e dj set by Pacio.

Come sempre il lavoro dei volontari è stato premiato dalla partecipazione di introbiesi e villeggianti.