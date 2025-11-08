La Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata da Regione Lombardia per longevità ed eccellenza

Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani ha illustrato le motivazioni del conferimento: “Celebriamo l’eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presidi formativi e culturali delle nostre montagne. Dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che hanno insegnato tecnica sportiva, ma anche il rispetto per l’ambiente e per la sicurezza. Abbiamo voluto dare un riconoscimento e sostenere questo mondo, che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile, contribuendo a rendere le nostre valli sempre più vive e attrattive tutto l’anno”.

A ritirare la targa a Palazzo Lombardia una delegazione della scuola di sci valsassinese composta da Gianfranco Scaioli, Stefano Castelnuovo e Alberto Pozzi. La Scuola di Sci Piani di Bobbio corona così una storia lunga 63 anni fatta di professionalità e passione.