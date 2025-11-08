La Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata da Regione Lombardia per longevità ed eccellenza

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato mercoledì in Regione a 22 scuole di sci storiche
Una storia di passione e professionalità che in 63 anni ha contribuito alla promozione del territorio, della montagna e della sicurezza sulla neve
BARZIO/MILANO – Importante riconoscimento per la Scuola di Sci Piani di Bobbio premiata mercoledì da Regione Lombardia insieme da altre 22 realtà storiche.
Quella di Barzio è l’unica scuola di sci alpino della provincia di Lecco a ricevere il prestigioso attestato di eccellenza storica. Il Premio è stato riservato alle realtà che hanno operato per almeno 40 anni ed è stato siglato con la consegna di una targa celebrativa.
L’iniziativa di Regione Lombardia riconosce così l’importanza di questi maestri d’eccellenza per il tramandarsi di tradizioni, professionalità e per la continuità. Realtà che operano sul territorio regionale e contribuiscono alla promozione della montagna e della sicurezza sulla neve.
Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani ha illustrato le motivazioni del conferimento: “Celebriamo l’eccellenza e la continuità delle scuole di sci, alpinismo e sci-alpinismo lombarde, autentici presidi formativi e culturali delle nostre montagne. Dietro ogni scuola storica ci sono generazioni di maestri che hanno insegnato tecnica sportiva, ma anche il rispetto per l’ambiente e per la sicurezza. Abbiamo voluto dare un riconoscimento e sostenere questo mondo, che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile, contribuendo a rendere le nostre valli sempre più vive e attrattive tutto l’anno”.
A ritirare la targa a Palazzo Lombardia una delegazione della scuola di sci valsassinese composta da Gianfranco Scaioli, Stefano Castelnuovo e Alberto Pozzi. La Scuola di Sci Piani di Bobbio corona così una storia lunga 63 anni fatta di professionalità e passione.
In tanti anni sono diversi i direttori che si sono susseguiti alla guida della storica scuola: Claudio Bonomi, Giorgio Goretti, Danilo Scaioli, Ermanno Arrigoni, Nives Valsassi, Franco Mauri e tra i fondatori Antonio Malugani.