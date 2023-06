La scuola provvisoria di Pasturo sorgerà al centro zootecnico

A breve inizieranno i lavori per la realizzazione dei sottoservizi nell’area adiacente alla provinciale

Il prefabbricato, acquistato dal Comune per un valore di 365 mila euro, dovrà essere operativo entro settembre

PASTURO – E’ l‘area del centro zootecnico che ospiterà per tre anni la scuola primaria provvisoria del paese in attesa della demolizione del vecchio edificio e della ricostruzione.

L’edificio scolastico “Andrea Orlandi”, non più idoneo per l’adeguamento sismico, viene infatti interessato da un grande progetto di ricostruzione presentato già dagli Amministratori e dai progettisti https://lecconotizie.com/valsassina-notizie/pasturo-nuova-scuola-primaria-da-57-milioni-di-euro-presentato-il-progetto/

L’area idonea al collocamento della struttura prefabbricata, che per tre anni ospiterà alunni e insegnanti, è quella del centro zootecnico adiacente alla strada provinciale che proprio in questi giorni ospita la tendostruttura dei “I soci de Pastur” per la festa del Mageng.

“E’ la zona che già si presta per gli allacciamenti ai sottoservizi e che ha già una piattaforma pronta su cui posizionare il prefabbricato – spiega il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana – La struttura è stata acquistata come prevedeva il bando e resterà poi al Comune e potrà in futuro essere utile per la collettività e le associazioni”.

La giunta ha approvato un un progetto definitivo ed esecutivo in corso di approvazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni, di un importo complessivo di 365 mila euro.

I lavori prenderanno il via a breve per consentire l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Quella individuata è l’area che è risultata più idonea per tutte le necessità del caso – prosegue Artana – E’ già recintata e quindi in sicurezza per i bambini che svolgeranno attività esterne. Ha vicino il parcheggio il che agevola la viabilità semplice. Riguardo le prossime manifestazioni come per la Sagra delle Sagre e le Manifestazioni Zootecniche impatterà minimamente e comunque restano libere le aree più all’interno di cui possono usufruire senza problemi.

I tempi sono stretti ma procederemo a ritmo serrato per garantire l’inizio del nuovo anno scolastico. Oltre agli allacciamenti per fognatura ed energia, va adeguato l’impianto antiincendio e visto che ci sarà il servizio mensa verrà interessata anche l’Asl “.