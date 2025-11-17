La storia delle Olimpiadi invernali nel libro illustrato di Paolo Cagnotto

Un saggio che ripercorre la storia delle Olimpiadi e Paraolimpiadi invernali attraverso grafiche, poster e mascotte

INTROBIO – Un libro illustrato che racconta la storia delle olimpiadi invernali attraverso una singolare ricerca grafica. L’introbiese Paolo Cagnotto ha pubblicato il libro “Grafica, poster, loghi e mascotte nei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali” con la prefazione di Leonardo Radogna.

Il volume, nato alla vigilia dell’imminente Milano-Cortina 2026, racconta l’evoluzione grafica delle varie edizioni a partire dalla prima competizione mondiale del 1924 a Chamonix. Solo nel 1976 in Svezia i giochi olimpici vennero affiancati dalle Paraolimpiadi.

“Questo libro/saggio è una ricerca che ho effettuato analizzando per ogni edizione il segno grafico della manifestazione – spiega il creativo Paolo Cagnotto – Ne risulta una ricca carrellata, anche iconografica, che passa sotto la lente d’ingrandimento i vari stili di comunicazione attraverso i primi manifesti dell’epoca di poco più di cento anni fa, compreso la grafica, i loghi ricercati i poster e le mascotte che via via gli organizzatori delle varie edizioni hanno messo in campo. Potrebbe risultare una ricerca di nicchia, per gli appassionati di grafica e delle iconografie, ma attraverso gli stili e l’immagine che hanno identificato e accompagnato i Giochi invernali, si traccia anche un filone storico ricco ed avvincente per tutti”.

L’autore oltre ad una lunga esperienza nel mondo della carta stampata e della grafica pubblicitaria, ha sempre coltivato la passione per le caricature umoristiche e le illustrazioni che realizza con ogni tecnica manuale e digitale.

Il volume è acquistabile tramite Amazon, anche inversione kindle.