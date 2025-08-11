L’arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita a Morterone

Una giornata di incontri, spiritualità e comunità

Dalla Messa sul sagrato alla benedizione della croce sul Resegone

MORTERONE – La comunità di Morterone, sabato scorso, ha accolto con calore l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, in una giornata ricca di spiritualità e condivisione.

L’incontro è iniziato alle ore 10 sul sagrato della chiesa, dove l’Arcivescovo è stato salutato dai fedeli. Dopo una breve visita alla Grotta della Madonna e alla cappella dedicata ai caduti delle guerre, poi la celebrazione della Santa Messa, seguita da un sentito momento conviviale con un aperitivo comunitario.

Monsignor Delpini è anche salito in jeep alle pendici del Resegone per la benedizione della croce del Resegone, in occasione del centenario dalla sua posa. A seguire, il pranzo presso un agriturismo della zona ha offerto un’ulteriore occasione di incontro e dialogo.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, il programma è proseguito con la visita alla sede della Pro Loco di Morterone. La giornata si è conclusa alle ore 16 con la partenza dell’Arcivescovo alla volta di Milano.

Un evento che ha lasciato un segno profondo nella piccola comunità montana, rafforzando il legame con la Chiesa ambrosiana e offrendo un’occasione speciale di spiritualità e vicinanza.