Lario Reti. 1,8 milioni per il riassetto della rete fognaria della Valle Inscea a Barzio

Aperto il cantiere per sostituire e deviare il collettore intercomunale diretto al depuratore

Il nuovo tracciato seguirà in parte la futura pista ciclopedonale e attraverserà la SP64, il torrente Inscea e il Pioverna. Fine lavori prevista entro l’estate 2027

BARZIO – Un intervento da 1,8 milioni di euro per riorganizzare completamente il sistema fognario della Valle Inscea e, allo stesso tempo, accompagnare lo sviluppo infrastrutturale della zona. Lario Reti Holding ha dato il via a un nuovo cantiere nel territorio comunale di Barzio, con l’obiettivo di rendere la rete più moderna, accessibile e sicura dal punto di vista manutentivo. Il cuore dell’opera riguarda la sostituzione e la deviazione di un tratto del collettore fognario intercomunale diretto al depuratore di Barzio.

Alla base del progetto ci sono due criticità principali. Da una parte, l’attuale condotta risulta ammalorata e interferisce con il tracciato della nuova pista ciclopedonale promossa dalla Comunità Montana. Dall’altra, il collettore oggi corre in parte all’interno di una zona boschiva impervia, una collocazione che rende gli interventi di manutenzione particolarmente complessi e rischiosi. Da qui la scelta di ridisegnare il percorso della rete, spostandola lungo un tracciato più facilmente raggiungibile e gestibile.

Il nuovo assetto prevede che una parte della condotta a gravità venga posata in corrispondenza del sedime della futura pista ciclopedonale lungo il torrente Inscea. Una soluzione che permetterà di integrare due interventi diversi, quello fognario e quello dedicato alla mobilità dolce, evitando sovrapposizioni e criticità future. Il tracciato proseguirà poi lungo la SP64, in via Milano, dove il cantiere dovrà affrontare alcune delle lavorazioni tecnicamente più complesse.

Tra i passaggi più delicati figurano infatti l’attraversamento del torrente Inscea e quello del torrente Pioverna. Si tratta di punti strategici del nuovo collettore e richiederanno lavorazioni specifiche per garantire continuità al sistema e sicurezza dell’infrastruttura. Sempre in via Milano verrà inoltre realizzata una nuova stazione di sollevamento dei reflui.

L’impianto sarà dotato di sistemi di sicurezza ambientale e di una condotta di scarico d’emergenza. Da qui partirà una nuova tubazione in pressione che consentirà di convogliare i reflui fino all’impianto di depurazione di Barzio. L’intervento è quindi pensato non solo per sostituire una rete ormai datata, ma anche per migliorarne l’affidabilità e rendere più semplice la gestione in caso di manutenzioni o criticità.

La conclusione dell’opera è prevista entro l’estate del 2027. Il progetto avrà ricadute importanti su più fronti: da un lato garantirà una rete fognaria più moderna e funzionale, dall’altro renderà possibile anche il completamento della futura pista ciclopedonale.

Un investimento che lega quindi il servizio idrico allo sviluppo del territorio, con l’obiettivo di sostenere anche la vocazione turistica e ambientale della Valsassina.