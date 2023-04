Lario Reti. A Premana analizzati i consumi idrici in vista dell’estate

Chiuse fontane e ridotto il consumo notturno dell’acqua

Campagna d’analisi dal 12 al 19 aprile compreso. Servirà a verificare le potenzialità del sistema idrico per fronteggiare la stagione estiva

PREMANA – Pronta a entrare nel vivo l’analisi dei consumi idrici a Premana da parte di Lario Reti Holding, per verificare le potenzialità del sistema idrico in vista dell’imminente stagione estiva, che si prospetta particolarmente critica e siccitosa date le scarse precipitazioni.

Chiuse fontanelle e invitati i cittadini a ridurre l’uso notturno dell’acqua da martedì 12 aprile fino a mercoledì 19 aprile compreso, in accordo con il Comune. In quest’ultima giornata si effettuerà la registrazione dei consumi minimi notturni dell’acquedotto, necessaria a verificare l’effettiva situazione della rete idrica.

Richiesta la massima collaborazione alla popolazione per registrare con precisione questi dati, che per tutta la settimana di studio della rete da mezzanotte alle cinque del mattino dovranno ridurre i consumi dell’acqua. “La conoscenza approfondita del sistema idrico e delle sue potenzialità sono aspetti fondamentali anche in ragione dell’attuale periodo di siccità“, comunica il gestore.