L’ASD Sport Valsassina organizza un incontro sull’educazione in età adolescenziale

L’appuntamento è per lunedì 13 maggio alle ore 20.30

Relatrice della serata la Dottoressa Cecilia Pirrone: “I ragazzi vanno capiti, supportati e accompagnati”

INTROBIO – L’Asd Sport Valsassina organizza un incontro dal titolo “Parole per narrare gli adolescenti” rivolto ai genitori sul tema dell’educazione in età adolescenziale. La relatrice sarà la dottoressa Cecilia Pirrone, psicologa e psicoterapeuta che da 25 anni lavora con ragazzi, adolescenti e le loro famiglie. Inoltre, è docente di psicologia dello sviluppo presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose della facoltà teologica di Milano. L’appuntamento è per lunedì 13 maggio alle ore 20.30 presso la palestra comunale di Introbio in Viale della Vittoria numero 5.

“L’educazione non è semplicemente una cosa importante, ma appartiene a pieno titolo a quelle necessarie ed indispensabili. Per educare ci vuole passione, fiducia, perseveranza e pazienza. I ragazzi oggi sono molto cambiati, vivono in una società narcisista ed individualista dove la tecnologia domina e appartiene profondamente alla loro vita. Vanno capiti, supportati e accompagnati. Hanno bisogno di adulti che non hanno dimenticato di essere stati giovani, ma al tempo stesso profondamente consapevoli di essere adulti”, commenta la dottoressa Cecilia Pirrone.