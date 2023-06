L’associazione ARTA presenta il nuovo sito internet dei Piani di Artavaggio

Obiettivo è la creazione di una rete di diffusione di informazioni sempre più ampia

“Promozione e sviluppo della zona di Artavaggio in tutta la sua bellezza e naturalezza”

MOGGIO – È online il nuovo sito www.pianidiartavaggio.it dei Piani di Artavaggio, la splendida località di montagna nel comune di Moggio. Il sito web è stato pubblicato ad opera dell’Associazione Ricettività e Turismo Artavaggio (ARTA), neo-associazione costituita da poco e con sede legale ai Piani di Artavaggio.

“La pubblicazione rispecchia l’efficienza e l’operosità promesse in apertura dal presidente dell’associazione, Giacomo Vergani, che, accanto alla valorizzazione del territorio e alla promozione di attività, aveva citato proprio la creazione di una rete di diffusione di informazioni sempre più ampia. I visitatori del sito avranno a disposizione una panoramica completa del territorio di Artavaggio e troveranno allo stesso tempo news sempre aggiornate riguardanti la località e i servizi offerti; e ancora, informazioni su sentieri, punti panoramici, rifugi, riferimenti ad altri canali social, Instagram (Pianidiartavaggio) e facebook (Piani di Artavaggio)”.

Il tutto facilmente fruibile in qualsiasi momento e con qualsiasi device, PC e smartphone: “Sul sito si troveranno anche diverse modalità per contattare l’Associazione, i percorsi per raggiungere i Piani, a piedi o in MTB, le attività estive ed invernali e gli orari degli impianti di risalita gestiti da Imprese Turistiche Barziesi, ITB. Sarà possibile inoltre tenere sempre monitorata la situazione meteo attraverso il collegamento con 3 webcam, situate in posti strategici della località. La struttura del sito è pensata per essere il più possibile completa, ma anche dinamica e interattiva, riflesso di un obiettivo più grande che prevede in primis la promozione e lo sviluppo della zona di Artavaggio, in tutta la sua bellezza e naturalezza”.