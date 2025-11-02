Lavori sulla Sp67: senso unico alternato a Crandola e Dervio

Interventi dal 3 novembre al 19 dicembre

CRANDOLA/DERVIO – Tra il km 2+300 e il km 2+600, nel Comune di Crandola Valsassina, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico per consentire i lavori di consolidamento e rinforzo del ciglio di valle.

I lavori saranno effettuati dalle ore 8.30 di lunedì 3 novembre fino alle ore 17 di venerdì 19 dicembre, sabati e festivi inclusi, nel tratto interessato della SP 67.

Inoltre, tra il km 26+500 e il km 26+800, nel Comune di Dervio (località Castello), sarà istituito un senso unico alternato per consentire lavori di consolidamento e rinforzo del ciglio di valle.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 8.30 di lunedì 3 novembre fino alle ore 17 di venerdì 19 dicembre, sabati e festivi inclusi, nel tratto interessato della SP67.