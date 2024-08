Le comunità di Cremeno, Cassina e Maggio celebrano San Rocco

Il 16 agosto, come da tradizione, molto partecipate la Santa Messa e la processione

La cerimonia è stata presieduta da Monsignor Gianni Cesena, Vicario Episcopale

CREMENO – Le comunità di Cremeno, Cassina e Maggio hanno rinnovato la propria devozione a San Rocco nella giornata di venerdì 16 agosto. Grande partecipazione alla Santa Messa del mattino che anticipava la processione del pomeriggio. La popolazione ha partecipato devotamente alla processione che ha visto la Statua del Santo attraversare le vie del paese.

La cerimonia è stata presieduta da Monsignor Gianni Cesena, Vicario Episcopale della Zona 3 Lecco, Don Lucio Galbiati parroco, Don Simone Borioli, Don Gianmaria Manzotti e dal diacono Fabrizio Valsecchi. La Schola Cantorum della Parrocchia San Giorgio ha accompagnato sia la Santa Messa che la processione intonando l’Inno di San Rocco. Il Corpo musicale Santa Cecilia di Barzio ha accompagnato il pellegrinare della Statua per le vie del paese.

La processione lungo le vie del paese si è conclusa in Chiesa Parrocchiale con le parole con cui Monsignor Cesena ha voluto soffermarsi sull’esempio di San Rocco, il suo peregrinare verso il proprio obiettivo che ha saputo accostarsi ai bisogni del prossimo che ha incontrato sulla propria via senza alcun timore ma nell’amore di Dio. Così anche noi dobbiamo saper essere propositivi e contagiosi nel nostro agire quotidiano senza lasciarsi abbandonare all’inutile e sterile pratica della critica e cercando sempre la comunione di intenti con i nostri fratelli. Dove non arriva il prossimo, ciascuno può farsi prossimo per aiutare la persona vicina.

Al termine della cerimonia le rappresentanze delle Amministrazioni Comunali, Pierluigi Invernizzi sindaco di Cremeno e Michele Polvara sindaco di Cassina Valsassina hanno incontrato e dato il benvenuto a Monsignor Cesena per l’incarico che rivestirà sul territorio. La festa è proseguita presso l’Oratorio S. G. Bosco con un momento conviviale.

Viva la devozione al Santo, non solo nella ricorrenza del 16 di agosto ma durante tutto l’anno, Don Lucio ha ricordato che la messa vespertina di ogni 16 del mese è il momento per quanti sono amici e devoti a San Rocco per rinnovare e mantenere viva la devozione al Santo.