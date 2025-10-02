Le mucche scendono dagli alpeggi dopo un’estate fresca e ricca di acqua

I 120 capi dell’azienda agricola di Nicola Milani da Artavaggio trasferiti in Brianza

A dare un supporto all’allevatore lecchese la squadra antincendio del gruppo Alpini Monte Medale

PASTURO – Un mestiere che ha le sue difficoltà sia in estate che in inverno, che lascia spazio a pochi momenti di riposo, ma l’estate fresca e ricca d’acqua appena trascorsa ha alleggerito un po’ il mestiere degli allevatori che hanno portato le loro bestie in alpeggio.

Proprio in questi giorni Nicola Milani, titolare dell’omonima azienda agricola di Pasturo, ha appena fatto rientro dagli alpeggi di Artavaggio concludendo così una stagione positiva. Nonostante gli ultimi giorni d’alpeggio e la transumanza resi difficili dalle abbondanti piogge, le oltre 100 mucche sono scese a valle dirette nelle stalle della Brianza dove trascorreranno l’inverno.

Spostare a piedi così tanti capi è impegnativo, sarebbe impossibile farlo da soli, ma a dare una mano all’allevatore ci hanno pensato gli uomini della squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale di Lecco. Una forte rapporto di amicizia lega i volontari della squadra a Nicola Milani, un’amicizia che si concretizza in un aiuto spontaneo che diventa fondamentale quando si tratta di gestire una mandria composta da oltre un centinaio di mucche durante la transumanza.