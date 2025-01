Legge regionale celiachia, il Cfpa Casargo invitato ai lavori della commissione

La scuola di Casargo ha condiviso l’esperienza riguardo questa patologia

CASARGO – Il Cfpa di Casargo ha preso parte ai lavori della Commissione Sostenibilità Sociale di Regione Lombardia, impegnata nell’esame della proposta di legge regionale sulla celiachia. Il provvedimento, giunto in Commissione a fine 2024, si propone di migliorare diagnosi, cura e supporto per i pazienti celiaci, oltre a potenziare l’informazione e l’accesso ai servizi, coinvolgendo anche ristoratori, mense scolastiche e farmacie.

Dopo una serie di audizioni con esperti del settore, tra cui il gastroenterologo Luca Elli (Fondazione Ca’ Grande del Policlinico), il pediatra Gianvincenzo Zuccotti (Università degli Studi di Milano) e rappresentanti dell’albo dei dietisti, si è arricchito il dibattito con l’importante contributo del Cfpa di Casargo.

Il presidente di Apaf, Francesco Maria Silverij, e il direttore del Centro di Formazione Alberghiero di Casargo, Alan Vaninetti, sono stati convocati per condividere l’esperienza della scuola riguardo a questa patologia, che colpisce un numero sempre crescente di persone.

Al centro dell’intervento del presidente Silverij è stata l’esperienza della scuola in materia di sensibilizzazione e formazione sulla celiachia, nonché le attività svolte in questi anni per formare gli studenti e sensibilizzare la comunità.

Tra le iniziative di maggior rilievo presentate ai partecipanti, il Casargo National Nutrition Summit, un convegno svoltosi lo scorso anno nella sede della scuola valsassinese, con la partecipazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC), esperti di ricerca scientifica e rappresentanti del settore della ristorazione. Inoltre, è stata menzionata la masterclass dedicata alla cucina gluten-free, tenuta da chef altamente qualificati.

“Ringrazio, a nome di tutto il Cda, il consigliere Giacomo Zamperini per averci invitato a partecipare a questa audizione – sottolinea il presidente Silverij – la decisione di organizzare un summit sulla celiachia è nata dalla profonda volontà di dare ai nostri studenti non solo le competenze pratiche necessarie, ma anche una consapevolezza sociale che li renda attenti alle esigenze di chi vive con questa condizione, purtroppo sempre più diffusa”.

Inoltre, aggiunge: “Saper prestare attenzione alla contaminazione e adottare pratiche responsabili diventa essenziale per formare professionisti non solo competenti, ma anche capaci di offrire un servizio inclusivo e di alta qualità”.

Anche il consigliere regionale Zamperini, tra i principali promotori della legge, sottolinea l’importanza del tema: “Questa patologia non riguarda solo la salute fisica delle persone, ma è anche una questione sociale di grande rilevanza. Un aspetto cruciale è la sensibilizzazione e l’educazione, e in questo contesto desidero mettere in evidenza il prezioso ruolo del Cfpa di Casargo, che non si limita a insegnare a cucinare, ma si impegna a trasmettere valori di inclusione che arricchiscono la qualità della vita delle persone, in particolare di coloro che convivono con la celiachia e altre fragilità legate all’alimentazione”.

Infine, Zamperini conclude: “Per questo motivo desidero esprimere un sentito ringraziamento al presidente del Cfpa, Silverij, e al direttore Vaninetti, per l’importante contributo offerto durante l’audizione in Regione Lombardia”.