Lite con spray al peperoncino a Ballabio: allontanato uno dei due ospiti del CAS

Il provvedimento è stato preso dalla Prefettura

“Ringrazio per il riscontro rapido e concreto alla segnalazione che avevo presentato”

BALLABIO – Lite violenta, con tanto di spray al peperoncino, in centro a Ballabio: è stato allontanato uno dei due ospiti del CAS coinvolti nell’episodio di violenza avvenuto sabato sera in centro paese. A dare notizia del pronto intervento delle istituzioni è il sindaco Giovanni Bussola: “Non si è fatta attendere la risposta della Prefettura, che ringrazio vivamente. Un riscontro rapido e concreto alla segnalazione che avevo presentato ieri, che accolgo con piena soddisfazione”.

Il primo cittadino ribadisce che resta invece ancora aperta un’altra questione, ovvero quella della gestione del CAS, affidato alla Cooperativa Itaca: “Mi riferisco in particolare ai controlli e alle procedure adottate per prevenire il ripetersi di episodi simili. Su questo l’Amministrazione continuerà a chiedere risposte e garanzie” conclude Bussola.