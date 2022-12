Lutto a Introbio, si è spenta Maria Pisati, mamma del sindaco Adriano Airoldi

Aveva 96 anni, una donna ricordata e da tutti per il suo carattere allegro e socievole

I funerali avranno luogo domani, giovedì, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale

INTROBIO – Commosse le parole del sindaco Adriano Airoldi nel ricordare la cara mamma, scomparsa oggi, mercoledì all’età di 96 anni.

“A qualunque età si perda la figura della madre è sempre un distacco difficile – prosegue il sindaco – L’abbiamo accompagnata in questi ultimi anni con amore e costanza non lasciandola mai sola un momento. Attorno a se ha avuto tutta la sua famiglia unita e questo è il più bel augurio che potrei fare ad ogni persona. Avere tutti i suo affetti in armonia fino all’ultimo giorno. In questi anni è stata assistita dalla cara Debora che con noi è stata al suo fianco sempre. Ci ha lasciati così, con serenità”.

Maria Pisati si è trasferita da Gongonzola a Pasturo nel 1949 insieme al marito Paolo Airoldi.

Nel paese del centro Valsassina gestivano una cooperativa con gelateria. Più tardi il trasferimento a Introbio, dal matrimonio sono nati i due figli Brunella e Adriano.

Maria lascia la nuora Marta i nipoti e pronipoti. I funerali si terranno a Introbio nella chiesa parrocchiale, domani, giovedì 15 alle 14:30.