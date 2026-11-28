Prestò servizio al Nucleo Radiomobile di Lecco e dal 1973 al 1984 guidò la stazione di Introbio

I funerali avranno luogo a Introbio lunedì alle ore 15 nella chiesa parrocchiale

PRIMALUNA-INTROBIO – Commozione in Valsassina per la scomparsa dell’ex Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri Rocco Nigro. A 80 anni si è spento un uomo che ha dedicato parte della propria vita al servizio dello Stato e della comunità.

Originario della provincia di Avellino operò al Nucleo Radiomobile di Lecco per poi essere assegnato alla stazione dei Carabinieri di Introbio nel 1973. Qui prestò servizio fino al 1984 quando scelse il concedo a fronte di un trasferimento incompatibile con le esigenze famigliari. Dopo la carriera nell’Arma per altri 5 anni lavorò per servizi di vigilanza privata nel lecchese.

“Ci lascia un uomo adorabile sempre vicino alla sua famiglia – ricorda con commozione la moglie Loredana – Insieme abbiamo anche condiviso la grande passione per i cavalli, prima con l’azienda agricola a me intestata, poi con il maneggio passato in gestione a nostra figlia. Ci siamo trasferiti in Valsassina per seguire il suo lavoro e qua abbiamo cresciuto una famiglia affiatata di cui lui era il pilastro”.

Oltre alla moglie Loredana, Rocco Nigro lascia i figli Simona con Giuseppe, Cristian, Francesca, i nipoti e i parenti.

I funerali si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di Introbio lunedì alle ore 15.