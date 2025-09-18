Mandello e Primaluna si tingono di verde per la Giornata Nazionale SLA

Questa sera luci verdi su municipio e torre medievale per AISLA

Un gesto semplice ma potente per dire “non siete soli” a chi combatte ogni giorno con la SLA

MANDELLO DEL LARIO / PRIMALUNA – Mandello del Lario e Primaluna si preparano a illuminarsi di verde nella notte dedicata alla Giornata Nazionale SLA. I due Comuni hanno infatti aderito all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde”, che dal 2018 unisce simbolicamente centinaia di città italiane nella sensibilizzazione verso la sclerosi laterale amiotrofica. Mandello accenderà di verde il municipio, mentre Primaluna colorerà la sua storica torre medievale, offrendo ai cittadini uno spettacolo dal forte valore simbolico.

“Coloriamo l’Italia di verde” è nata quasi per gioco dall’idea di alcuni volontari ed è diventata, anno dopo anno, un appuntamento atteso e condiviso. Il colore verde, scelto non solo per rappresentare la speranza e la vitalità ma anche come colore ufficiale di AISLA, trasformerà per una notte piazze e monumenti in un messaggio visibile di solidarietà e vicinanza.

L’iniziativa, sostenuta dal patrocinio di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, permette a ogni Comune di aderire liberamente: basta una semplice gelatina o velina verde applicata alle luci esistenti per cambiare volto a un edificio o a un monumento. Un gesto alla portata di tutti, ma capace di esprimere sostegno concreto alle persone che convivono con la SLA e alle loro famiglie.

Quest’anno, oltre alla conferma di numerosi centri urbani, spicca la partecipazione dei Borghi più Belli d’Italia, segno che anche le piccole realtà stanno facendo la loro parte per non lasciare solo nessuno.

L’appuntamento per Mandello del Lario, Primaluna e per tutti gli altri Comuni sarà dunque una notte di colore e consapevolezza, con l’auspicio condiviso che la ricerca scientifica possa presto offrire nuove speranze.