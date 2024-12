A Margno si è accesso il Natale, tanti eventi a tema in Alta Valsassina

Inaugurata la mostra di Durante: “Immacolata concezione, il Dogma Pio IX e la fede popolare”

Festa con Babbo Natale per i Comuni di Margno Casargo e Crandola

MARGNO – In Alta Valsassina lo scorso weekend si è accesa l’atmosfera natalizia.

Sabato sera a Margno il paese si è illuminato grazie alle proiezioni a tema e l’immancabile albero. La piazza del paese si è vestita a festa. In serata, invece, si è tenuto un momento di condivisione tra i paesi di Margno, Casargo e Crandola. Babbo Natale nella sua casa ha accolto grandi e piccini.

A cura del Consigliere Comunale di Margno, Fabio Durante, è stata esposta in sala consigliare la mostra “Immacolata Concezione, il dogma di Pio IX e la fede popolare”.

Altri gli eventi messi in calendario per Margno, previsti nelle prossime settimane, per allietare le festività natalizie a cittadini e turisti.