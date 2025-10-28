“Meraviglia: mettere al centro la famiglia”, confermato il progetto con nuove attività

Il Centro per la Famiglia di Cremeno e Bellano proseguirà fino al 2026 con nuovi servizi dedicati a genitori, bambini, anziani e caregiver

Focus su educazione digitale, prevenzione e sostegno alle famiglie

CREMENO – É stato ufficialmente confermato il rinnovo del progetto “Meraviglia: mettere al centro la famiglia”, che continuerà ad accompagnare le famiglie dell’Ambito di Bellano fino a settembre 2026.

La notizia arriva dalla presidente dell’Ambito Gabriella Del Nero, che ne sottolinea il valore: “Attivo da oltre un anno, il progetto ha promosso il benessere delle famiglie attraverso interventi integrati e azioni di prossimità. Il Centro per la Famiglia Meraviglia, con sede Hub a Cremeno e uno Spoke a Bellano, è diventato un punto di riferimento per cittadini, servizi e istituzioni, offrendo ascolto, orientamento e spazi di co-progettazione”.

Avviato nel luglio 2024, il progetto ha già coinvolto circa 400 persone tra bambini, adolescenti, genitori, anziani e caregiver, grazie a sportelli di ascolto, laboratori educativi e terapeutici, percorsi di stimolazione cognitiva, attività di digitalizzazione, incontri formativi e servizi di trasporto sociale.

Come spiega Federica Bolognani, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Bellano: “Il progetto Meraviglia è frutto di un lavoro di rete che ha coinvolto enti pubblici e realtà del Terzo Settore, con l’obiettivo di costruire risposte concrete e integrate per le famiglie. Il rinnovo ci permette di consolidare quanto avviato e di introdurre nuove azioni, in linea con le indicazioni regionali e con i bisogni emersi sul territorio.”

Il sindaco di Cremeno Pier Luigi Invernizzi aggiunge: “Il Centro Meraviglia ha dimostrato di essere uno spazio vivo e utile per la comunità. Come Comune di Cremeno, abbiamo visto crescere l’interesse e la partecipazione dei cittadini, e siamo convinti che la collaborazione tra enti sia fondamentale per affrontare i bisogni sempre più complessi delle famiglie. Il rinnovo del progetto è una grande opportunità per continuare a valorizzare questo luogo.”

Nella nuova fase il progetto garantirà sportelli di informazione e orientamento, supporto psicologico per adulti e minori, e attività di formazione per gli operatori della rete.

Come sottolinea Raffaella Cogliati, coordinatrice della cooperativa Sineresi: “Il Centro Meraviglia ha saputo offrire spazi diversificati di accoglienza, ascolto e orientamento, rivolti a tutte le componenti della famiglia: genitori, bambini, adolescenti, anziani e caregiver. La nuova progettualità ci consente di ampliare ulteriormente questa offerta, con interventi mirati e inclusivi, pensati per rispondere ai bisogni reali delle persone.”

Tra le novità più significative della nuova fase progettuale, ci sarà un’attenzione particolare all’educazione digitale, con percorsi di alfabetizzazione mediatica rivolti non solo ai minori, ma anche a genitori e insegnanti, per accompagnare le famiglie nell’uso consapevole delle tecnologie. Un altro ambito centrale sarà la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope, attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto e momenti pubblici di sensibilizzazione, pensati per offrire strumenti informativi e di supporto alle famiglie.

L’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Bellano Jessica Vanelli sottolinea l’importanza della prevenzione: “Con lo sportello dedicato alle sostanze psicotrope, realizzato in collaborazione con ASST Lecco – Servizio Dipendenze, vogliamo offrire un punto di riferimento concreto per i ragazzi e le loro famiglie, promuovendo ascolto, consapevolezza e sostegno.”

Il progetto punterà anche a valorizzare il ruolo attivo degli anziani, grazie a iniziative di peer education che li coinvolgeranno come volontari in attività di supporto e accompagnamento, promuovendo così un invecchiamento attivo e partecipato; non mancheranno i laboratori di arteterapia e psicomotricità, pensati per favorire l’espressione emotiva e lo sviluppo armonico dei più piccoli, così come i gruppi di sostegno alla genitorialità e alla relazione genitori-figli, per offrire spazi di confronto e crescita condivisa. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle famiglie con figli con disabilità, con consulenze specialistiche e percorsi di accompagnamento personalizzati; continuerà inoltre l’esperienza dello spazio educativo “PacMan”, dedicato a bambini e ragazzi con fragilità o disabilità, che propone attività extrascolastiche inclusive e stimolanti presso lo Spazio Incontro in Via Pertini, 7 del Comune di Bellano.

Infine, Manila Corti, responsabile dei Servizi alla Persona della Comunità Montana V.V.V.R., evidenza il valore del progetto: “Il Centro Meraviglia rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, un luogo dove le famiglie possono trovare ascolto, orientamento e opportunità concrete. Con il rinnovo della progettualità, si rafforza l’impegno condiviso di costruire una comunità più inclusiva, attenta ai bisogni e capace di valorizzare le risorse di ciascuno”.

Per accedere ai servizi del Centro Meraviglia – nella sede Hub di Cremeno e nella sede Spoke di Bellano – è possibile fissare un appuntamento scrivendo un’e-mail a centrofamigliameraviglia@valsassina.it, oppure inviando un messaggio WhatsApp o telefonando al numero 351 4937679 nei seguenti orari (in alternativa, è possibile lasciare un messaggio in segreteria): lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Chi lo desidera può recarsi direttamente all’Hub di Cremeno per un momento di prima accoglienza il lunedì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 13.00.

Per rimanere informati su tutte le attività proposte dal Centro Meraviglia è possibile seguire la pagina Facebook o iscriversi al canale WhatsApp.