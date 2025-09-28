Miniere di Cortabbio: inaugurato l’ascensore per scoprire le viscere della Grigna

La cerimonia venerdì pomeriggio, l’elevatore porta a 16 metri sopra il livello della Galleria Nuovo Ribasso

Il Parco minerario diventa accessibile anche a persone con mobilità ridotta

PRIMALUNA – E’ stato inaugurato venerdì pomeriggio l’elevatore del Parco minerario di Cortabbio. L’installazione conduce a 16 metri sopra il livello della Galleria Nuovo Ribasso rendendo così il patrimonio minerario fruibile a tutti. Anche persone con mobilità ridotta avranno la possibilità di scoprire le meraviglie nascoste nel sottosuolo della Grigna.

“E’ la conclusione di un progetto che ci sta a cuore. L’intervento è stato una sfida coraggiosa ed è nato dalla volontà di rendere il patrimonio minerario fruibile a tutti – si legge in una nota diramata dall’Amministrazione comunale di Primaluna – La galleria Vittoria aprirà a breve con un percorso immersivo che ci riporterà ai primi decenni del Novecento, nel luogo dove si è concentrato il massimo sfruttamento minerario. Ringraziamo sentitamente Regione Lombardia perché crede nelle potenzialità di questo luogo e continua a investire e finanziare nuovi progetti. Ringraziamo in particolare tutti i tecnici e professionisti che hanno lavorato con passione, superando ogni difficoltà, per realizzare questo sogno. Menzione speciale a Dario Milani, la nostra guida mineraria, insieme alle altre guide del parco, che con conoscenza e amore instancabile tengono vivo un patrimonio ricco di fascino. Invitiamo tutti a scoprire un nuovo gioiello del territorio”.

Assessore Regionale all’Ambiente Giorgio Maione, il Sottosegretario Regionale Mauro Piazza, il Consigliere Regionale Giacomo Zamperini, il Consigliere provinciale Antonio Pasquini e alcuni Amministratori locali. Presenti alla cerimonia l’il Ce alcuni Amministratori locali.